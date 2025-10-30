서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지. 2025.10.19/뉴스1

정부의 10·15 부동산 대책 이후 서울과 경기 일부 지역이 토지거래허가구역으로 지정되자 상대적으로 규제에서 자유로운 오피스텔 거래가 급증하고 있다.실거주 의무가 없고 대출 규제에서도 자유로운 오피스텔이 투자자와 매매자들의 관심을 끌며 풍선효과를 낳고 있다는 분석이다.30일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 이달 16일부터 29일까지 서울 오피스텔 매매는 565건으로 집계됐다. 이는 이달 1일부터 15일까지의 257건과 비교해 2.19배 증가한 수치다.오피스텔은 상업용 부동산으로 분류돼 토지거래허가구역 규제를 받지 않는다. 이에 갭투자(전세 낀 매매)도 가능하고 주택담보대출 한도 6억 원 제한과 달리 LTV는 70%까지 대출이 가능하다.거래 급증과 함께 가격 상승도 나타나고 있다. 예컨대 서울 광진구 자양동 ‘더라움펜트하우스’ 전용 72.81㎡(17층)는 15억 4500만 원에 거래됐으나 10월 16일 동일 면적 22층은 16억 4000만 원에 팔렸다.부동산 전문가들은 입지가 좋은 오피스텔을 중심으로 가격 상승세가 뚜렷하다고 분석하며 이는 주택 공급난과 맞물린 투자 수요가 집중된 결과라고 설명했다.다만 정부가 부동산시장 과열 시 추가 규제를 시행할 가능성을 언급한 만큼 오피스텔에서도 투기적 움직임이 심화될 경우 규제 대상이 될 수 있다는 우려가 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com