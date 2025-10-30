도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 2025.10.29 사진=한경 최혁 기자

한국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인했다고 밝히면서 한국이 세계 7번째 핵잠수함 보유국 대열에 합류하게 됐다.현재 핵추진잠수함을 운용하는 국가는 미국·영국·프랑스·러시아·중국·인도 등 6개국 뿐이다.이날 로이터 통신은 “미국이 핵잠수함 기술을 공유한 사례는 1950년대 영국과의 협력이 유일하다”며 “이번 결정은 극히 예외적인 조치”라고 평가했다.AP통신은 “미국의 핵잠수함 기술은 미군이 보유한 가장 민감하고 철저히 보호돼온 기술”이라며 “미국은 해당 기술을 극비로 유지해왔고 가까운 동맹인 영국, 호주와 체결한 핵잠수함 협정에서조차 직접 기술 이전 내용은 포함되지 않았다”고 짚었다.전문가들은 이번 결정이 동북아 안보지형에 중대한 변화를 가져올 수 있다고 분석했다.일본 산케이 신문은 “중국 입장에서 호주가 중국의 해양 진출 움직임을 염두에 두고 미국과 핵추진잠수함 도입에 속도를 내는 상황에서 지리적으로 훨씬 가까운 한국까지 핵잠수함을 보유할 경우 경계감을 높일 가능성이 크다”고 보도했다.AP통신은 트럼프 대통령의 발표가 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 앞두고 나왔다는 점에 주목하며 “중국을 향한 압박 메시지로도 해석된다고” 덧붙였다.이재명 대통령은 전날 한미 정상회담에서 “핵추진잠수함 전력 확보는 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제력을 강화할 것”이라고 언급한 바 있다.이에 대해 마이니치신문은 “북한이 핵무기 고도화를 이어가는 가운데 세계에서도 보유국이 한정된 핵잠수함을 보유해 국민의 안심감을 높이려는 의도가 있는 것으로 보인다”고 분석했다.한편 일본 정부도 자국 내에서 핵추진잠수함 도입 논의를 이어가고 있다. 다카이치 사나에 경제 안보상 등 보수 강경파 인사들이 핵잠 보유를 적극 주장하는 가운데 한국의 이번 결정이 일본 내 논의에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com