프린트카페, 직·가맹점 장비 품질 유지 위해 ‘테크니컬팀’ 운영 확대

무인 프린트 브랜드 ‘프린트카페’가 전국 직·가맹점 장비 품질을 유지하고 신속한 기술 지원 체계를 구축하기 위해 전문 테크니컬팀 운영을 확대 및 강화한다고 밝혔다.프린트카페 테크니컬팀은 삼성전자 1급 출신 엔지니어를 중심으로 구성된 전문 기술 조직으로, 전국 300여 개 매장의 복합기를 관리하며 문제 발생 시 즉각적인 기술 복구를 지원하고 있다.일반적으로 제조사의 복합기 고장은 서비스센터나 제휴 대리점을 통한 접수와 방문 수리가 되기까지 수십일이 소요되는 경우가 많다. 그러나 프린트카페는 본사에서 직접 테크니컬팀을 운영하고 있으며, 문제 발생 시 각 매장의 장비 상태를 실시간 확인하고 원격 제어 기술을 통해 조치하거나, 필요 시 현장 방문까지 모든 과정을 자체 운영 시스템으로 신속하게 관리하고 있다.또한 매년 슈퍼바이저와 상·하반기 2회 전국 매장을 대상으로 무상 정기점검을 실시하고 있다. 현재 매장 상태와 기술 점검을 각 팀별로 전문성 있게 세밀하게 진단함으로써, 매장 간 출력 품질의 편차를 최소화하고 서비스 품질의 일관성을 통해 브랜드 품질 유지를 위해 힘쓰고 있다.프린트카페 관계자는 “무인 매장은 단순한 기기 설치로 끝나는 사업이 아니라, IT 기술을 기반으로 한 지속적인 유지관리와 품질 관리가 핵심”이라며 “프린트카페 테크니컬팀은 전문 엔지니어의 기술력과 데이터 기반 관리 체계를 결합해, 통합 관제 시스템으로 매장별 장비 상태를 점검·진단하고 문제 발생 시 신속히 대응해 브랜드 품질을 안정적으로 유지하고 있다”고 전했다.이어 “기술이 곧 신뢰인 시대에서, 테크니컬팀은 프린트카페의 브랜드 품질을 지탱하는 또 하나의 축으로서, 앞으로도 무인 프린팅 시장에서 독보적인 운영 안정성을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com