사진 : ㈜메타비티 제공

㈜메타비티(대표 변원섭)는 인도네시아에서 ISO9606 용접사 자격증 시험을 개최했으며, 자격증 시험을 통과한 국제 용접사들을 대상으로 한국어 교육 과정을 진행한다고 밝혔다.ISO9606의 심사를 위해 IQCS(International Qualification Certification Service, ISO/IEC 17024와 ISO9606 표준에 기반하여 자격을 평가하고 인증서를 발급하는 기관)의 전문 심사 위원이 인도네시아의 메타비티 용접 전문 훈련 센터에 방문해 테스트를 진행했다.IQCS는 엄격한 심사 및 평가로 이론, 실기 등 다양한 평가 방식을 통해 합격자를 선발하며, 캐나다·한국을 포함한 국내외에서 공신력을 인정받고 있다. ISO9606 용접사 시험에 합격하면 E7비자 자격을 획득하게 된다.주식회사 메타비티는 커리큘럼과 훈련/시험 시스템을 체계적 준비하여 인도네시아 용접사 시험 지원자들에게 실습 기회를 제공해 합격률을 높이고, 합격자 대상 후속 한국어/문화 교육, 네트워크·정보 교류 지원 등 사후 관리도 강화하고 있으며, 이후 치루어 질 한국 조선사들의 기량 검증에 만발의 준비를 하고 있다고 전했다.회사측에 따르면, ISO/IEC17024와 ISO9606 개인자격 시험은 매월 또는 격월로 치루어 질 예정이며, 2026년에는 1200~1600명 가량 배출할 계획이다. 오는 30일과 31일에도 2차 시험이 예정돼 있다.㈜메타비티 변원섭 대표는 “공정한 심사, 체계적 교육, 기관의 지원이 어우러져 자격증 시험이 성공적으로 개최됐으며, 내년에 이 인력들이 한국에 공급되기 시작하면서 매출이 크게 성장할 것으로 본다. 지난 2여년 동안 엄밀한 계획하에 준비를 철저히 해 왔고 그 결실을 지금 맺고 있다. 아울러 태국, 말레이시아, 미얀마, 베트남도 같은 사업 모델로 확대할 것”이라고 밝혔다.이번 시험도 전북은행과의 협업으로 진행되며, 예비 노동 인력에 대한 금융 교육과 상품 홍보도 함께 진행된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com