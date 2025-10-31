10월 30일 미중 정상회담을 앞두고 부산 김해국제공장 부근에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 사진=로이터·연합뉴스

“관세 25%→15%”…車 업계 “숨통 트였다”

한미 관세 협상 세부합의 주요 내용. 그래픽=박명규 기자

조선업, 협상의 ‘게임체인저’…반도체는 해석 엇갈려

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담을 하고 있다. 사진=김범준 한국경제신문 기자

美 “핵잠수함 건조 승인”…軍 기술 협력 상징

하워드 러트닉 미국 상무장관이 10월 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 한미 비지니스 라운드 테이블 행사에서 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장 등과 인사를 나누고 있다. 사진=뉴스1

정용진 신세계그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 10월 29일 도널드 트럼프 미국 대통령의 APEC CEO 서밋 특별연설을 듣는 모습. 사진=AP·연합뉴스

재계, 협상 측면 지원…‘기술동맹’ 격상

트럼프發 관세전쟁 ‘일시 휴전’…글로벌 통상 새 국면

트럼프발 관세전쟁의 출구가 경주에서 열렸다. 경주에서 10월 29일 열린 한·미 정상회담이 트럼프 행정부의 관세전쟁에 사실상 출구를 제시하며 미·중 해빙 국면의 신호탄이 됐다.3500억 달러(약 500조원) 대미 투자, 자동차 관세 15% 인하, 핵추진 잠수함 건조 승인 등 굵직한 합의는 단순한 통상 타결을 넘어 글로벌 공급망 재편의 새로운 질서를 예고했다.한·미 양국은 이날 한국산 자동차와 부품에 부과되던 25% 관세를 15%로 낮추기로 전격 합의했다. 적용 시점은 11월 1일이 유력하다. 그동안 일본·EU보다 10%포인트 높은 관세를 적용받으며 월 5000억원의 수출 손실을 입었던 한국 자동차 업계는 안도의 한숨을 내쉬었다.현대차그룹은 “정부의 노력에 감사드린다”며 “대미 시장에서 경쟁력 강화를 위한 대응 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.다만 한·미 FTA 체결 이전 관세율이 0%였던 점을 고려하면 완전한 형평성 회복까지는 여전히 과제가 남는다. 이번 합의는 단순한 관세 조정 이상의 의미를 가진다. 미국은 당초 3500억 달러 전액을 ‘현금 선투자’로 요구했지만 한국은 외환시장 충격을 우려해 연간 200억 달러 상한의 분할 투자 모델을 관철했다.실제 현금 투자액은 2000억 달러로 줄었고 나머지 1500억 달러는 ‘MASGA(미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트로 배정됐다.김용범 대통령실 정책실장은 “투자금은 프로젝트 진척도에 따라 지급되며 수익은 원리금 상환 전까지 양국이 5대 5로 나눈다”며 “외환시장 안정성과 상업적 합리성을 모두 확보했다”고 설명했다.협상의 돌파구는 조선업이었다. 총 3500억 달러 대미 투자 중 1500억 달러가 투입되는 ‘MASGA’ 프로젝트는 한·미 협상의 결정적 지렛대였다. 트럼프 행정부가 추진하는 ‘미국 조선산업 부활’ 전략에 한국의 조선 기술력이 결합된 것이다.도널드 트럼프 대통령은 “한국은 조선업 마스터”라며 “필라델피아 조선소에서 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고 밝혔다. 해당 조선소는 한화오션이 인수한 필리조선소로 상징적 협력의 무대가 됐다.한화오션의 50억 달러 투자, HD현대의 조선소 현대화 프로그램, 조선 기자재 수출 확대 등이 MASGA의 주요 골자다. 트럼프 행정부는 한국 조선사들이 프로젝트의 주도권을 갖는 데도 동의했다.김용범 실장은 “조선 협력은 우리 기업 주도로 추진되며 선박 금융과 보증을 활용한 간접투자 구조로 외환 부담을 줄였다”고 말했다. 블룸버그는 한국이 1500억 달러를 조선업에 투입하고 외환시장 보호를 위한 다양한 안전장치를 마련했다고 밝힌 점을 전하며 “이는 투자자금 조달에 지분과 대출, 대출보증을 활용할 수 있게 됐음을 시사하며 핵심적인 양보 조치”라고 평가했다.한국 정부는 반도체 관세에 대해 “대만보다 불리하지 않은 수준으로 합의했다”고 밝혔지만 하워드 러트닉 상무장관은 SNS에서 “반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다”라고 주장했다.미국이 향후 반도체를 별도 협상 대상으로 남겨둔 셈이다. 이에 따라 공식 서명 시까지 세부 관세율과 적용 시점을 두고 양국 간 줄다리기가 이어질 가능성이 있다. 반도체 관세가 미·중 기술 패권 경쟁의 핵심 변수인 만큼 향후 협상에서 다시 논의될 것으로 보인다.이번 회담의 상징적 장면은 ‘핵추진 잠수함 건조 승인’이었다. 이재명 대통령이 “핵추진 잠수함의 연료 공급을 허용해달라”고 요청하자 트럼프 대통령은 즉시 “한국의 디젤 잠수함 대신 핵잠수함 건조를 승인한다”고 화답했다.미국이 동맹국의 핵잠수함 건조를 공식 승인한 것은 처음이다. AP통신은 “미국 핵잠 기술은 영국·호주에도 직접 이전된 적이 없는 극도로 민감한 영역”이라며 “이번 조치는 중국 견제의 군사적 상징성이 크다”고 분석했다.전문가들은 이를 실질적 기술이전보다는 ‘외교적 상징’으로 본다. 한 군사 전문가는 “한국의 역할 확대를 독려하는 동시에 중국을 겨냥한 메시지”라며 “트럼프식 외교의 전형”이라고 평가했다.한·미 양국은 같은 날 ‘한·미 기술 번영 업무협약(MOU)’을 체결하고 협력 범위를 인공지능(AI), 6세대 이동통신(6G), 바이오, 양자, 우주로 확대했다. 이번 협약은 산업 협력을 넘어 ‘기술동맹’으로의 격상을 의미한다.경주 예술의전당에서 열린 한·미 비즈니스 라운드테이블에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장을 비롯해 장인화 포스코그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 회장 등 10여 명의 주요 그룹 총수가 참석했다.미국에서는 러트닉 상무장관과 함께 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO) 맷 가먼 등 주요 IT·조선·방산 기업 CEO들이 참석했다. 이 자리에서 양국 기업들은 반도체, LNG, 방위산업, 조선 등 주요 프로젝트의 진척 상황과 추가 투자 계획을 논의한 것으로 전해졌다.재계 관계자는 “정부가 협상의 틀을 마련했다면 기업들은 신뢰를 구축했다”며 “AI·6G·에너지·우주로 확장된 이번 협력은 한국 기업들이 ‘기술 외교의 주체’로 부상했음을 보여준다”고 말했다.이번 합의에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 “한국이 일본보다 덜 부담스러운 거래를 성사시켰다”고 평가했다. 블룸버그는 “지분·대출·보증을 활용한 투자 구조가 미국의 핵심적 양보”라고 했고 로이터는 “무역 의존도가 높은 한국 경제의 불확실성을 완화할 것”이라고 전망했다.이튿날인 10월 30일 트럼프 대통령은 부산에서 시진핑 중국 국가주석과 6년 만의 미·중 정상회담을 갖고 “중국이 펜타닐의 미국 유입을 차단하기로 했다”며 “이에 따라 펜타닐 관세를 20%에서 10%로 낮추기로 했다”고 밝혔다. 또 중국은 미국산 대두 구매를 즉시 재개하고 미국은 중국산 희토류·핵심 광물의 안정적 공급 보장을 받았다.이번 합의는 올해 내내 이어진 미·중 간 고율 관세 보복전이 일단 봉합 국면에 들어섰음을 의미한다. 외교가에서는 이번 회담을 “트럼프 행정부가 스스로 시작한 관세전쟁의 출구를 제시한 첫 시도”로 평가한다.고율 관세, 희토류, 펜타닐 등 경제·안보 현안을 동시에 다룬 이번 합의는 미·중 간 구조적 갈등을 완전히 해소하지는 못하더라도 양국이 ‘관리 가능한 관계’로 전환하려는 신호로 받아들여진다.한 외교 소식통은 “한·미 협상이 미국의 동맹 회복을 상징했다면 미·중 회담은 트럼프가 시작한 관세전쟁의 출구전략을 제시한 셈”이라며 “한국은 그 전환의 중심에서 산업과 안보 양축을 동시에 키워가게 될 것”이라고 말했다.전병서 중국경제금융연구소장은 “미·중 정상 간 직접 대화가 재개된 점은 외교 채널 복원의 상징적 성과라고 볼 수 있지만 진정한 ‘해빙’이라기보다는 긴장 완충을 위한 일시적 휴전 수준에 머무는 합의로 봐야 할 것”이라며 “향후 미국 중간선거 국면이나 대만해협의 긴장 고조 시 미·중 갈등은 언제든 다시 격화될 수 있을 것”이라고 내다봤다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com