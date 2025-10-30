사진=한국경제신문

코스피가 30일 한미 정상회담 타결에 따른 투자 기대감 속에 장중 4100선을 돌파했다. 오후 들어 차익 매물이 출회되며 상승 폭을 줄였지만, 한미 관세협상 결과와 미·중 정상회담 등 굵직한 재료를 한꺼번에 소화하며 ‘롤러코스터’ 장세를 보인 끝에 소폭 상승 마감했다.이날 코스피는 전 거래일보다 5.74포인트(0.14%) 오른 4086.89에 거래를 마쳤다. 장중 한때 4146.72까지 오르며 사상 최고치를 경신했으나, 이후 외국인 매도세가 강화되며 상승분을 일부 반납했다.지수는 4105.95로 출발해 오전 한때 4140선을 넘어섰지만, 오후 들어 강보합권에서 등락을 거듭했다. 이날 코스피의 오전 내 지수 변동 폭은 약 2%포인트에 달했다.시가총액 상위주는 엇갈렸다. 역대 최대 분기 매출을 기록한 삼성전자가 엔비디아에 HBM3E 12단 메모리 납품을 공식화하며 반도체주 강세를 이어갔다. 삼성전자(3.58%), SK하이닉스(1.79%), 삼성전자우(3.25%) 등 반도체·전자 대형주가 지수를 견인했다.조선주는 트럼프 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인했다는 소식에 추가 상승 동력을 얻었다. 특히 한화오션은 미 필라델피아 조선소에서 잠수함 건조가 이루어질 것으로 언급되며 6.90% 급등했다.반면 LG에너지솔루션(-5.35%)은 차익 실현 매물이 쏟아지며 급락했고, HD현대중공업(-0.17%), 한화에어로스페이스(-0.10%) 등 일부 조선·방산주는 약보합으로 마감했다.임정은 KB증권 애널리스트는 “미·중 정상회담을 마친 트럼프 대통령이 구체적 성과 언급 없이 귀국길에 오르며 증시 변동성이 확대됐다”고 덧붙였다.임 애널리스트는 “미국이 대중(對中) 관세를 10%포인트 인하하고, 중국이 1년간 희토류 공급을 유지하기로 한 합의를 발표했지만 시장 불확실성을 완전히 해소하기에는 부족했다”며 “러트닉 미 상무부 장관이 ‘반도체 관세는 이번 합의에 포함되지 않았다’고 발언한 점도 불안 심리를 자극했다”고 분석했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com