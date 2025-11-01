도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)’에서 특별 연설하고 있다. 사진=AP·연합뉴스

천년 신라의 수도 경주가 다시 세계의 중심으로 떠올랐다. 오래된 유적의 도시가 이번 주 글로벌 외교의 ‘핫스폿’으로 변신했다.10월 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 다카이치 사나에 일본 총리 등 세계 주요국 정상들이 모였다.과거 형식적인 외교행사였던 APEC과는 달랐다. 굵직한 현안들이 타결됐다. 이재명 대통령과 트럼프 대통령은 한·미 정상회담에서 자동차 관세 15%로 인하, 3500억 달러 대미 투자, 핵추진 잠수함 건조 승인 등을 담은 대규모 합의를 했다.다음 날 트럼프 대통령은 시진핑 국가주석과의 미·중 회담에서는 펜타닐 관세를 20%에서 10%로 낮추고 미국산 농산물 수입과 희토류 교역을 재개하기로 합의했다. 4월부터 전 세계를 뒤흔든 트럼프 대통령의 ‘관세전쟁’은 6개월 만에 경주에서 출구를 찾았다.이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO, 사이먼 칸 구글 APAC 부사장, 사이먼 밀너 메타 부사장, 앤서니 쿡·울리히 호만 마이크로소프트 부사장 등 글로벌 경제 리더 1700명도 경주에 집결했다.경주 APEC이 단순한 회의가 아니라 세계 질서 재편의 무대가 됐다는 평가가 나온다. 트럼프가 촉발한 관세전쟁이 경주에서 사실상 봉합 국면에 들어서면서 ‘신라의 고도’가 글로벌 무역 질서 회복의 상징으로 떠오른 셈이다. 천년 전 문명의 교차로였던 경주가 다시 세계의 중심에서 역사를 쓰고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com