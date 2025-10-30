머큐리프로젝트, AI 마케팅 플랫폼 ‘머큐리X’ 출시

마케팅 테크 기업 머큐리프로젝트가 AI 마케팅 플랫폼 머큐리X를 정식 론칭했다. 머큐리X는 5년의 개발 기간을 거쳐 탄생한 AI 마케터 플랫폼이다.중소기업중앙회의 2024년 조사에 따르면 입점 중소기업의 평균 판매 수수료율은 14.3%에 달한다. 이러한 배경 속에서 많은 브랜드가 데이터 주권을 확보하고 수수료를 절감하기 위해 자사몰(D2C)로 눈을 돌리며 ‘자사몰 퍼스트’ 시대가 빠르게 다가오고 있다.반면, 전문 마케터 인력 부족, 복잡한 솔루션, 매출 부진의 원인을 알기 어려운 문제 등으로 인해 많은 브랜드가 자사몰 운영에 어려움을 겪고 있다. 기존의 CRM 마케팅 도구는 광고성 문자 자동화에 그칠 뿐, 실질적인 매출 상승을 만들어내지 못하는 한계를 보였다.이를 해결하기 위해 머큐리X는 자체 핵심 기술인 ‘LBM(Large Behavior Model)‘을 사용하여 고객 행동을 판단하고 매출 상승까지 만들어낸다. ‘LBM‘은 챗GPT 같은 언어 모델(LLM)기법을 차용해 고객의 행동 데이터를 실시간으로 학습하고 다음 행동을 예측하여 맞춤형 솔루션을 제공하는 독자적인 AI모델이다. 이 기술은 현재 특허 출원 중이다.머큐리X는 마케팅 액션을 하기 전 자사몰과 고객 방문, 구매 빅데이터를 분석해 마케팅 인사이트를 제시하는 것에 집중한다. 인사이트를 통해 효과적인 광고와 CRM 메세지 마케팅을 실행하며 더욱 효력감 있는 매출향상을 위해 인플루언서를 매칭해 광고 효과를 극대화하는 마케팅 오토메이션 방법론을 추구한다.머큐리X는 소프트 론칭 기간 성과를 입증했다. 전통 떡 브랜드 ‘경기떡집’은 ‘머큐리X’를 기반으로 한 컨설팅을 받은 후 단 2개월만에 온라인 매출이 356% 증가했다. 특히 신규 고객의 구매 수와 기존고객의 평균 주문 단가가 동시에 증가하여 온라인 비즈니스 전환에 큰 도움이 되었다는 평가를 받았다.머큐리프로젝트는 지난 7월 ‘마케팅 인사이트 X’ 제품 출시를 시작으로 2027년까지 독자적인 마케팅 방법론에 기반한 총 6개의 서비스 출시를 완료할 예정이다.머큐리프로젝트 정진문 대표는 “커머스의 본질은 ‘거래’가 아닌 ‘연결’”이라며, “머큐리X는 기술을 통해 브랜드와 사람 사이의 더 깊고 정교한 연결을 만들어, 파편화된 데이터를 통합하고 브랜드가 데이터 주권을 갖고 성장할 수 있는 새로운 커머스 생태계를 열어갈 것”이라고 포부를 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com