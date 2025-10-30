최민희 딸, 입 열었다···"하늘에 맹세코 결혼식 두 번 안했다"

국정감사 기간 중 딸의 결혼식이 국회에서 진행돼 피감기관으로부터 축의금을 받아 논란이 되고 있는 최민희 더불어민주당 의원의 딸 정씨가 직접 입장을 내놨다.30일 최민희 의원의 딸 정모씨는 SNS를 통해 "처음으로 글을 쓴다"며 "어머니나 의원실과는 상의하지 않았다"고 밝혔다.정씨는 "국감에서 저의 사생활이 이렇게까지 논란이 될 줄 몰랐다"며 "모든 것을 참으려 했으나 사실이 아닌 것이 사실처럼 돌아다녀 억울함에 속이 탔다"고 토로했다.그러면서 "추측성 보도, 허위사실 유포, 사실관계를 제대로 확인하지 않은 의혹 제기식 보도, 그리고 우후죽순 퍼져나가는 허위 사실들에 큰 무력감을 느낀다"고도 했다.그는 자신과 관련된 의혹과 관련 "하늘에 맹세코 결혼식을 두 번 하지 않았다"고 밝혔다. 이어 "국회 의원실 채용사이트 공고를 보고 공채로 들어가 근무한 것이다", "국감 기간에 일부러 맞춰 결혼식을 한 것이 아니다. 준비하고 있는 시험의 2차시험이 끝난 이후로 결혼식 스케줄을 결정했다"고 밝혔다.정씨는 "이 글을 올린 이후에도 허위사실을 보도하거나 그것을 기반으로 악의적인 댓글을 작성한다면 그것에 대해선 성인 대 성인으로서 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다.앞서 국민의힘은 30일 최 의원을 뇌물수수 혐의로 경찰에 고발했다.당 미디어국은 이날 언론 공지를 통해 “최 위원장이 자녀 혼사를 명목으로 성명불상의 대기업 관계자 4인 및 지상파 방송사 관계자 3인, 기업 대표 1인 등 총 8인에게 각 100만원씩, 800만원의 뇌물을 받은 혐의로 서울경찰청에 고발장을 제출했다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com