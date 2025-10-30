사진=연합뉴스 제공

AI(인공지능) 확산 이후 청년층 고용이 AI에 취약한 업종을 중심으로 급격히 줄어든 반면 시니어 일자리는 오히려 늘어나고 있다는 분석이 나왔다.AI가 단순.정형화 업무를 빠르게 대처하면서 노동시장이 ‘연공 편향’ 구조로 재편되고 있다는 지적이다.30일 한국은행이 발표한 ‘BOK이슈노트: AI 확산과 청년고용 위축’ 보고서에 따르면 2022년 11월(챗GPT 출시 시점) 이후 관측된 청년층(15~29세) 고용 감소가 AI 노출도가 높은 업종(3~4분위)에 집중됐다.반면 50대 고용은 같은 업종을 중심으로 증가세를 보였다. 미국 등 해외에서 관찰된 'AI초기 단계의 세대 간 고용 역전'현상이 국내에서도 확인된 셈이다.지난 3년간 청년층 일자리는 21만1000개 감소했는데 이 중 20만 8000개가 AI고노출 업종에서 사라졌다. 반면 50대 일자리는 20만9000개 늘었고 그 중 14만 6000개가 AI노출 상위 업종이었다.한은은 이같은 현상을 “AI가 주니어 중심으로 정형화된 지식 업무를 빠르게 대체한 결과”로 해석했다. 특히 중상위 학력의 청년층일수록 교과서적 업무를 맞는 비중이 높아 대체 위험이 더 크다는 분석도 제시됐다.반면 시니어층은 조직 내 의사소통, 맥락 파악 등 AI가 아직 따라잡기 어려운 암묵적 지식을 활용하는 업무를 수행하며 고용이 유지되거나 늘어난 것으로 나타났다.AI 충격이 컸던 업종은 ▲컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업(-11.2%) ▲출판업(-20.4%) ▲전문 서비스업(-8.8%) ▲정보 서비스업(-23.8%) 등이다.다만 AI 보완도가 높은 업종에서는 청년층 고용 감소폭이 상대적으로 작았다. 자동화로 완전 대체되기 어려운 업무 특성 덕분이다.임금 측면에서는 아직 뚜렷한 격차자 발견되지 않았다. 연구진은 “임금조정의 경직성으로 인해 현재는 고용이 먼저 줄고 임금은 뒤따르는 단계”라며 “이 추세가 지속 되면 임금 격차 역시 불가피할 것”이라고 내다봤다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com