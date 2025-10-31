사진: 일진씨앤에스 제공

일진씨앤에스는 국내 ERP 전문기업 영림원소프트랩과 클라우드 서비스 기업 네이버클라우드와 함께 ‘일하는 방식의 대전환: DX로 준비하는 2026, 기업 업무혁신 세미나’를 오는 11월 12일(수) 네이버스퀘어 역삼(아크플레이스 21층)에서 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 세 기업이 공동으로 주최하며, ERP 도입 또는 전환을 앞둔 기업 실무자와 IT 담당자를 대상으로 실제 적용 가능한 통합 모델을 소개하고, ERP와 협업툴을 중심으로 한 디지털 업무 혁신 방향을 제시할 예정이다.ERP(전사적자원관리)와 협업툴(그룹웨어)의 경계가 허물어지고 있는 가운데, 최근 기업용 소프트웨어 시장에서는 클라우드 ERP와 협업툴의 실시간 연계가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 이전까지 ERP는 회계·세무·인사 등 데이터 중심의 시스템으로, 협업툴은 메신저·메일·드라이브 중심의 커뮤니케이션 도구로 각각 운영됐으나, 클라우드 환경이 보편화되면서 두 시스템을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하려는 수요가 급격히 늘고 있다.일진씨앤에스는 국내 다수의 ERP 구축 및 협업 시스템 연동 경험을 바탕으로, 기업 맞춤형 디지털 전환(DX) 컨설팅과 통합 플랫폼 구축을 전문으로 하는 IT 서비스 기업이다. 이번 세미나의 기획과 운영을 담당하는 주관사로 참여했으며, 최근에는 ERP와 협업툴을 연결한 ‘SystemCloud for × NAVER WORKS’ 패키지 사업을 적극 추진하고 있다.세미나에서는 ERP와 협업툴을 하나의 워크플로우로 연결하는 통합 업무환경 모델 ‘SystemCloud for × NAVER WORKS’을 공개한다. ‘SystemCloud for’는 인사, 회계, 세무, 물류, 제조 등 전사 업무를 클라우드 기반으로 처리할 수 있는 영림원소프트랩의 클라우드 ERP 플랫폼이며, ‘NAVER WORKS’는 메일, 메신저, 캘린더, 드라이브, 화상회의 등 기업용 협업 기능을 제공하는 네이버클라우드의 올인원 협업툴이다.이번 통합 패키지를 통해 기업은 ERP 데이터와 협업툴의 커뮤니케이션을 실시간으로 연결하고, API 기반 자동화 및 보안 체계를 강화할 수 있다. 특히 업무별 이슈 공유, 결재 요청, 데이터 조회 등이 ERP 화면에서 바로 연동되며, 하나의 흐름으로 이어지는 스마트워크 환경을 구축할 수 있다.주요 세션에서는 ERP & 협업툴 신규/교체 시 고려사항, ERP와 협업툴의 진짜 연결, 협업툴의 AI 활용, 네이버웍스 AiStudio, 플렉스튜디오 사례로 본 실질적 디지털 전환 등이 다뤄질 예정이다. 행사 종료 후에는 참가자를 대상으로 설문조사와 1:1 상담 부스가 운영되며, 설문 응답자에게는 소정의 기념품이 제공된다.세미나 참가 신청은 주관사 공식 페이지를 통해 가능하며, 사전 등록자에 한해 무료로 입장할 수 있다.허욱 일진씨앤에스 대표는 “데이터와 커뮤니케이션이 연결될 때 기업의 의사결정은 한층 민첩해진다”며 “이번 세미나를 통해 ERP 교체나 신규 도입을 앞둔 기업들이 실제 도입 전략과 전환 로드맵을 명확히 그릴 수 있을 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com