젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 10월 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 하고 있다. 사진=문경덕 한국경제신문 기자

젠슨 황 엔비디아 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 다녀간 치킨집 리뷰 페이지. 사진=다음 리뷰 페이지 캡처

2010년 이후 15년 만에 한국을 다시 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 '소맥' 러브샷을 하며 '인공지능(AI) 깐부'를 맺었다.이들은 시민들이 만들어준 폭탄주를 함께 마시고 시민들과 웃고 담소를 나누며 늦가을 정취 속 우의를 다졌다.30일 재계에 따르면 이날 오후 7시 21분께 서울 강남구 삼성동의 '깐부치킨' 앞 거리에 몰린 수백 명이 넘는 인파의 스마트폰이 일제히 한 쪽을 향했다.아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석차 방한한 황 CEO가 정 회장과 함께 나타난 장면을 담기 위해서다.황 CEO는 트레이드마크인 검정색 가죽재킷을, 정 회장은 후드티와 회색 패딩의 편안한 차림이었다.이들은 5분가량 시민들과 기념 사진을 찍고 가벼운 인사를 나눈 뒤 식당으로 들어섰고, 곧이어 도착한 이 회장이 빠르게 식당으로 들어섰다. 이 회장도 흰색 긴팔 티셔츠의 가벼운 옷차림이었다.황 CEO는 입장 전 기자들과 만나 "엔비디아와 한국은 발표할 내용이 많고, 이곳에는 훌륭한 파트너들이 있다"며 "내일 우리가 함께 진행 중인 훌륭한 소식과 여러 프로젝트를 공개하겠다"고 말했다.'깐부' 뜻을 아는지 질문에는 "저는 치킨을 정말 좋아하고 맥주도 좋아한다. 특히 친구들과 치킨과 맥주를 함께 즐기는 걸 좋아한다. 그래서 '깐부'는 그런 자리에 딱 맞는 곳이라고 생각한다"고 답했다.식당 안에서 삼성전자 고대역폭 메모리(HBM) 공급에 대해 기대할 만한 뉴스가 있는지에 대한 취재진 질문에 "이번 주에 공유할 좋은 뉴스가 많다"고 답했다.곧이어 황 회장 일행은 길거리 쪽 가게 통유리 좌석에 자리를 잡았고, 황 CEO는 딸 매디슨 황이 준비한 일본 술 하쿠슈 2병에 직접 사인을 한 뒤 이 회장과 정 회장에게 전달했다.황 CEO는 엔비디아의 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 'DGX 스파크' 신제품도 1개씩 선물했다.시민들은 가게에 등장한 글로벌 경제계 거물들에 놀랍고 반가운 모습을 감추지 않았고, 황 CEO는 놀란 시민들에게 앉으라며 반갑게 인사했다.테이블에 나온 메뉴는 치즈볼과 치즈스틱, 순살과 뼈 치킨 한 마리씩이었다. 이른바 '테슬라'로 불리는 맥주 '테라'와 소주 '참이슬'도 반주로 나왔다.황 CEO가 옆 테이블의 '소맥' 타워에 관심을 보이자 이 회장이 '소맥'에 대해 설명하기도 했다.황 CEO는 이 회장, 정 회장에게 "오늘은 내 인생 최고의 날"이라고 했다.이어 황 CEO가 시민들에게 이 회장, 정 회장이 같이 치킨을 먹는 것을 본 적이 있냐고 묻자, 정 회장은 "우리 둘이 치킨 먹는 건 처음이다. 황 CEO 덕분에 이렇게 먹는다"고 밝혔다.정 회장이 '소맥'을 제의하자 황 CEO는 옆 테이블 시민들과 '치얼스'를 외치며 '원샷'으로 잔을 비우고는 '쏘 굿(So good)'을 연발했다.1시간가량 이어진 자리를 파하기 전에는 세 명이 팔을 걸고 러브샷을 했고, 이 회장은 "맛있다"라고 말했다.'이들 세명이 모이면 계산은 누가 할까'는 궁금증의 대답은 이재용·정의선 회장 두 사람이었다.이 회장이 "오늘 내가 다 살게요"라고 했으나, 시민들은 '젠슨 황'을 연호했다.그러자 황 CEO는 "이 친구들 돈 많다"라고 했고, 이 회장은 "많이 먹고 많이 드세요"라고, 정 회장은 "저는 2차 살게요"라고 말했다.결국 젠슨황은 "오늘 모두 공짜"라며 식당의 '골든벨'을 울렸다.이 회장은 가게를 떠나며 "좋은 날 아니에요? 관세도 타결되고 살아보니까 행복이라는 게 별것 없어요. 좋은 사람들끼리 맛있는 거 먹고 한잔하는 게 그게 행복"이라고 소감을 남겼다.황 CEO는 AI 추론과 연산에 필수적인 GPU 글로벌 시장을 지배하며 세계 AI 전환을 이끄는 시대의 '아이콘'이다.이번 APEC을 맞아 방한한 그는 삼성전자와 현대차그룹을 비롯해 국내 주요 기업, 정부와 GPU 공급 및 AI 산업 혁신을 위한 협력을 발표할 예정이다.한편 세 사람이 다녀간 치킨집의 인터넷 리뷰 페이지에는 누리꾼들의 장난 섞인 리뷰가 올라오고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com