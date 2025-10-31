조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 첫 비상대책위원회의에서 공개 회의 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.15/뉴스1

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 유승민 전 의원, 한동훈 전 국민의힘 대표, 나경원 의원 자녀들의 실명을 거론하며 공정에 대해 공개 비판에 나섰다.31일 조 비대위원장의 SNS에 따르면 그는 “국정감사에서 유승민 전 의원의 딸 유담 교수의 채용과정에 대한 심각한 의혹이 제기됐다”며 “국립대 교수 출신으로 장담하지만 SSCI 6편 논문을 쓴 국제마케팅 전문가를 제치고 박사학위 취득 후 여섯 달밖에 되지 않은 젊은 연구자가 국립대 교수로 채용되는 일은 쉬운 일이 아니”라고 평가했다.이어 “연구경력이 없는데 경력심사 만점을 받았고 논문점수는 하위권이었고 그 논문도 쪼개기나 자기표절 등의 의혹이 있다”며 “2019년 윤석열 검찰의 기준, 그리고 국민의힘과 공정을 외쳤던 사람들의 기준으로는 유승민, 유담의 자택 및 인천대는 압수 수색돼야 했고 채용심사 교수들도 조사를 받아야 하지 않는가”라고 물었다.그는 “모든 사안에 당당하던 유승민은 이 건에 대하여 직접 해명하고 기자들의 질문을 받길 바란다”고 주장했다.한동훈 전 대표의 딸 관련 의혹도 제기했다. 조 위원장은 “아차, 고등학교 1학년으로 단독저자 영어 논문을 6편 작성해 4개의 저널에 발표한 한동훈 전 장관의 딸 한유진(알렉스 한)도 아무 조사를 받지 않았지”라며 “인천 소재 국제학교에 대한 압수수색도 없었지”라고 밝혔다.이어 “케냐의 논문대필업자가 자신이 대필했다고 인터뷰를 했는데 이 사람에 대해 수사를 했던”"라며 “당시 검찰은 외국 수사기관에 형사사법공조 요청도 하지 않았지”라고 꼬집었다.나경원 의원 아들도 거론했다. 조 위원장은 “미국 고교 재학 중 서울대 의대 연구실에서 인턴으로 일하면 국제의공학학회 논문 포스터에 ‘서울대 대학원 소속 연구원’을 명기하고 제1저자로 이름을 올린 나경원의 아들 김현조도 무혐의를 받았지”라며 “김현조가 제 4저자로 이름을 올린 건은 시한부 기소 중지된 것으로 아는데 그 뒤 감감무소식”이라고 언급했다.이어 “한유진과 김현조의 일기장이 압수수색되지 않았음은 물론이지”라며 “유담, 한유진, 김현조 이 세 사람의 집 앞에는 질문하거나 사진 찍는 기자 한 명이 없었지. 그새 취재 대상의 프라이버시를 존중하는 취재윤리가 정착된 모양이지”라고 언론에 대해서도 불편한 심기를 드러냈다.조 위원장은 “자식 가진 사람으로 남의 자식 얘기는 하지 않는 것이 도리이나 과거 나와 나의 가족이 기소돼 유죄판결을 받은 사건에서 유승민, 한동훈, 나경원 세 사람이 나와 내 딸과 아들을 내뱉은 말과 취한 행동이 있어 한 마디는 하고자 한다”며 “나는 나의 불공정에 대해 여러 번 공개 사과했고 그 법적 결과를 감내했다”고 토로했다.그는 “이제 더도 말고 덜도 말고 귀하들과 검찰이 내 딸과 아들에게 적용했던 기준을 귀하들 포함 국민의힘 소속 정치인과 검사들의 자식에 정확히 적용하자. 이것이 진짜 공정 아닌가”라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com