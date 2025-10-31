31일 키움증권에 따르면 올해 3분기 HS효성첨단소재의 매출액은 8009억원으로 지난해보다 3.4%감소했다.
특히 영업이익은 194억원으로 지난해보다 56.1% 급감하며 시장 눈높이에 크게 못미쳤다.
이는 주력 사업인 산업자재 영업이익이 77.4% 줄어든 여파로 분석된다. 비수기 진입에 따른 타이어보강재 판가 하락과 산업용사 및 탄소섬유의 일회성 요인이 반영되며 이익률의 하락이 발생했다.
이익률 하락에 대해 관세 영향은 크게 반영되고 있지 않은 상황으로 파악된다.
산업용사의 경우 일부 일회성 비용이 반영, 적자전환을 기록했다. 아라미드 역시 프로젝트 종료에 따라 판매량이 큰 폭으로 하락해 추가적인 감익을 기록했다.
탄소섬유는 전주 및 중국공장의 재고조정과 일회성 비용 반영에 따라 지난 분기 대비 적자폭이 크게 확대됐다.
여러 악재가 겹치면서 주가도 영향을 받고 있다. 전날 20만원대에 근접했던 HS효성첨단소재 주가는 31일 4% 넘게 하락한 수준으로 거래되고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
