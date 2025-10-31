조현상 HS효성 부회장이 4일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 위치한 민중기 특별검사팀에 출석하고 있다. 2025.8.4 사진=연합뉴스

조현상 부회장이 김건희씨 집사게이트에 연루돼 특검 조사를 받고 있는 가운데 HS효성첨단소재가 부진한 실적을 기록했다.31일 키움증권에 따르면 올해 3분기 HS효성첨단소재의 매출액은 8009억원으로 지난해보다 3.4%감소했다.특히 영업이익은 194억원으로 지난해보다 56.1% 급감하며 시장 눈높이에 크게 못미쳤다.이는 주력 사업인 산업자재 영업이익이 77.4% 줄어든 여파로 분석된다. 비수기 진입에 따른 타이어보강재 판가 하락과 산업용사 및 탄소섬유의 일회성 요인이 반영되며 이익률의 하락이 발생했다.이익률 하락에 대해 관세 영향은 크게 반영되고 있지 않은 상황으로 파악된다.산업용사의 경우 일부 일회성 비용이 반영, 적자전환을 기록했다. 아라미드 역시 프로젝트 종료에 따라 판매량이 큰 폭으로 하락해 추가적인 감익을 기록했다.탄소섬유는 전주 및 중국공장의 재고조정과 일회성 비용 반영에 따라 지난 분기 대비 적자폭이 크게 확대됐다.여러 악재가 겹치면서 주가도 영향을 받고 있다. 전날 20만원대에 근접했던 HS효성첨단소재 주가는 31일 4% 넘게 하락한 수준으로 거래되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com