경희대학교 경영대학원–한국과수농협연합회, 산학협력 MOU 체결

연구개발·인재양성·현장지원에 교류 협력 강화

경희대학교 경영대학원(원장 강재식)과 한국과수농협연합회(회장 박철선)은 △ 분야별 교육에 대한 프로그램 공동개발 및 운영 협력 △ 기관 네트워크를 활용한 홍보 협력 △ 기타 향후 양 기관이 합의하는 업무 협력에 관한 사항 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약식은 2025년 10월 28일 경희대학교 서울캠퍼스 경영대학원에서 진행됐으며, 경희대학교 경영대학원 강재식 원장과 한국과수농협연합회 박철선 회장를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 ▲최신 경영 트렌드 및 산업 동향을 반영한 교육 프로그램 운영 ▲산업 현장 중심의 실무형 MBA 및 최고위과정 교육 강화 노력 ▲ 인력 교류, 학술정보 상호교류, 교육협력 및 연구 과제의 공동 수행을 통해 산학 협력체계를 공고히 하고 양 기관의 상호 발전을 도모하는 것을 추진할 계획이다.경희대학교 경영대학원은 이번 MOU를 계기로 과수 산업계와의 협력 네트워크를 확대해 미래지향적 경영교육과 실무 중심의 커리큘럼을 강화할 방침이다. 경희대학교 경영대학원 강재식 원장은 “산업 맞춤형 교육과 공동 연구, 실무 자문을 연계해 현장 수요에 부응하는 인재를 양성하고 지역·산업의 현실 과제를 함께 풀어가겠다”라고 말했다. 이어 “전문위원 운영과 정례 협의체를 통해 과제 발굴–교육–자문–성과 확산의 선순환을 공고히 하겠다”라고 밝혔다. 한국과수농협연합회 박철선 회장도 “국산 과일은 품질 면에서 세계적 경쟁력을 갖추고 있으며, 이번 산학협력으로 현장형 교육과 경영 자문을 제도화해 농가와 회원사의 실질적 애로를 줄이고 경희대학교 경영대학원의 교육 인프라가 결합하면 실무형 전문가 양성에 큰 시너지를 낼 것”이라며 “양 기관의 협력이 국내 경영교육의 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com