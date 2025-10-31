용산전자상가 일대 개발계획 서울시 위원회 잇달아 통과

용산 국제업무지구와 연계해 미래산업 거점으로 성장 기대

용산전자상가 개발계획 투시도. 서울시 제공

노후화한 서울 용산전자상가 일대를 인공지능(AI) 등 미래 신산업 혁신 거점이자 지역 랜드마크로 재탄생시키는 개발계획이 본격화하고 있다. 내년 상반기에는 건축 인허가 절차도 진행될 것으로 기대된다.30일 서울시에 따르면 전날 열린 ‘제5차 도시·건축공동위원회 수권분과위원회’는 용산전자상가지구 나진19·20동 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정(안), 특별계획구역10 세부개발계획 결정(안)을 수정가결했다.용산전자상가 동측에 위치한 해당 구역은 이미 도시·건축디자인혁신사업 공모에 선정돼 인간과 자연의 ‘공생(Symbiosis)’을 주제로 한 건축 디자인을 바탕으로 용산의 새로운 랜드마크로 조성될 예정이다.이번에 서울시를 통과한 계획에는 대상지를 지상28층 규모(연면적 9만6708㎡, 용적률 1000%)의 신산업 용도(AI·ICT 등) 업무시설과 문화및집회시설(갤러리) 등으로 조성한다는 구체적인 내용이 담겨 있다.특히 건물 1층부터 옥상까지 공중공원과 저층부 개방공간 및 녹지공간을 입체적으로 구성해 주민들의 휴식과 여가 공간으로 활용할 계획이다. 사업시행으로 인해 발생하는 공공기여금 약 724억원은 향후 서울시의 균형발전 및 정책사업에 투입된다.용산전자상가 일대는 총 11개 사업구역으로 나뉘어 개발이 추진되고 있다. 이중 나진상가10·11동(특별계획구역4), 12·13동(특별계획구역5), 14동(특별계획구역6), 15동(특별계획구역7) 17·18동(특별계획구역8)에 이어 이번 나진상가 19·20동(특별계획구역10)까지 6개 사업구역의 개발계획이 구체화된 상태이다. 2개 구역은 개발계획 수립을 준비하고 있다.이들 계획에 따라 6개 구역에는 총 연면적 44만㎡ 규모로 업무시설 7개 동과 오피스텔 1개 동이 조성된다. 이에 따라 용산전자상가 일대는 연내 기공식을 앞두고 있는 용산국제업무지구와 연계한 신산업 업무단지로 탈바꿈할 전망이다. 서울시와 용산구는 향후 용산이 서울의 미래도심으로 위상이 강화될 것으로 예상하고 있다.조남준 서울시 도시공간본부장은 “용산전자상가 일대의 개발 청사진이 순차적으로 완성되어 가고 있다”면서 “앞으로 이 지역이 서울의 도시경쟁력을 강화하는 신산업 혁신 거점으로 거듭날 것으로 기대된다”라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com