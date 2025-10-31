서울 명동 시내 환전소에 환율이 표시돼 있다./2025.10.23 사진=한경 임형택 기자

국내에서 활동 중인 외국인 환전업자 중 중국인 비중이 90%에 달하는 가운데 정작 국내 환전 금액 중 위안화가 차지하는 비중은 2%에 불과한 것으로 파악됐다.31일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1∼6월까지 전체 환전 금액은 28만 3456만 달러로 집계됐다.엔화가 15만 6345달러로 전체의 55.2%를 차지해 1위를 기록했고 미화가 8만 4599만 달러(29.8%)로 뒤를 이었다.위안화는 6006만달러로 2.1%에 불과해 2.2%를 차지한 유로화보다도 뒤쳐졌다.주요 통화 중 위안화 비중이 가장 작게 나타났지만 외국인 환전영업자의 10명 중 9명은 중국인으로 조사됐다.올해 6월 기준 국내에서 활동 중인 환전영업자 수는 총 1406명으로 파악됐다. 이 중 한국인 대표자는 1178명으로 전체의 83.8%를 차지했고 외국인 대표자는 228명(15%)으로 조사됐다.외국인 환전영업자 228명 중 중국 국적은 210명으로 92.1%에 달했다.러시아 연방과 미국은 각각 4명, 일본과 몽골은 각각 2명, 우즈베키스탄, 호주, 대만, 필리핀, 말레이시아, 베트남은 각각 1명이었다.박성훈 의원은 “국내 환전시장에서 외국인 환전영업자 중 다수가 중국인인데 실제 환전액 중 위안화 비중이 극히 낮다는 점은 단순한 영업 목적 외에 다른 목적이 개입돼 있을 가능성을 시사한다”며 “외국인 명의 환전소가 불법 외환거래나 자금세탁, 외화 유출의 통로로 악용되지 않도록 인허가 절차와 사후관리 제도를 전면적으로 강화해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com