‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 투시도

정부의 10.15 부동산 대책으로 부동산 시장이 어수선한 가운데, 예측할 수 있고 안정적인 정책 기반 위에 놓인 '안전지대' 지식산업센터가 주목을 받고 있다. 세제 혜택(취득세, 재산세 감면)과 정책자금 대출 지원 등 지식산업센터에 대한 지원 기조는 10.15 부동산 대책 이후에도 흔들림 없이 유지되고 있다.이처럼 일관된 정책적 보호막 아래에 있는 지식산업센터는 기업의 경영 환경에 예측 불가능한 변수를 줄이고, 장기적인 사업 계획 수립을 가능케 한다.또한, 지식산업센터는 기업의 성장에 최적화된 물리적 환경을 제공한다. 일부 기업이 사옥으로 쓰고 있는 오피스텔이 업무 공간으로서의 기능적 한계(낮은 층고, 협소한 공간, 대형 설비 설치의 어려움 등)를 갖고 있는 것과 달리, 지식산업센터는 기업의 성장에 최적화된 물리적 환경을 제공하는 점도 주목해 볼만하다.이러한 흐름 가운데 옛 안양LG연구소 부지에 들어서는 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’가 눈길을 끈다.지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 3.3㎡당 평균 800만원대부터 시작하는 합리적인 분양가를 갖추고 있다. 여기에 선착순 한정으로 계약금 10% 중 5%를 자납하면 5% 계약금 무이자 대출과 계약축하금(5%)을 지원하며, 계약금 10%를 자력으로 납부할 경우에는 계약축하금(5%)과 계약금 이자 지급(연 5%, 3년치 일시지급), 입주시 잔금지원(10%) 등 혜택이 풍부하다.나아가 지하철 1, 4호선 및 GTX-C노선(예정) 금정역과 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)을 갖춘 쿼드러플 역세권(예정)이라는 입지적 우위가 더해져 기업의 인재 확보는 물론, 물류 효율성, 비즈니스 시너지까지 누릴 수 있는 기반이 갖춰져 있다.특히 단순한 오피스 공간을 넘어, 드라이브인 시스템, 최고 5.7m 층고, 가변형 호실 설계 등 설계가 집약된 만큼 생산성을 극대화한다.자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 또 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com