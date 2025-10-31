동문건설, ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’ 투시도

10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 방안)으로 서울 전역과 경기 12개 지역이 규제 지역에 묶이자, 규제망을 비껴간 강원 춘천지역이 호황을 맞이하고 있다.강원지역 내에선 유일하게 경춘선으로 연결된 지역으로 ‘준수도권’과 같은 역할을 자처하는 데다가, 집값 상승을 기대하는 지역 내 실거주 수요에 이어 투자 수요까지 몰린 것이다.실제 10.15 부동산 대책에도 불구하고, 강원 지역의 집값 상승 기대는 무르익고 있다. 한국은행 강원본부가 발표한 ‘10월 강원지역 소비자동향조사 결과’에 따르면, 10월 주택가격전망지수는 121로 전월보다 8포인트 상승했다. 이달 지수는 지난 2022년 5월(125) 이후 3년 5개월 만에 최고치이며, 상승 폭 역시 지난 2023년 5월(8p) 이후 가장 컸다.이러한 분위기 속에서 동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 주목받고 있다. 현재 일부 가구에 대해 선착순 동호 지정 계약이 진행 중이며, 청약통장 없이 국내 거주하는 만 19세 이상의 성인이라면 누구라도 계약할 수 있다.최근 춘천 신규 분양 단지 중 유일하게 발코니 확장비를 무상으로 제공하는 데다가 분양권 전매제한 및 실거주 의무도 없고, 계약금 약 1천만원대(계약금 5%)의 금액만으로 입주 시까지 추가 비용을 내지 않아도 되는 조건이 널리 알려지면서, 선착순 물량은 빠른 속도로 소진되고 있다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 지하 4층~지상 29층, 6개동, 전용면적 59·84㎡ 총 569가구 규모로 지어지는 아파트로 가족 구성원 각자의 라이프스타일에 맞춰 타입 선택이 가능하다.선호도가 높은 4bay 판상형 위주의 구조이며 남향 위주로 배치돼 채광 및 일조권이 우수하다. 전용면적 59㎡는 거실과 주방 맞통풍 구조로 설계됐으며 주방에는 대면형 아일랜드가 설치된다. 전용면적 84㎡는 식자재 등을 쉽게 보관할 수 있도록 주방 동선을 최적화하고 타입에 따라 알파룸, 팬트리 등을 마련해 공간 활용을 극대화했다.단지 내에는 골프연습장, GX룸, 피트니스 등 운동 공간과 1인 독서실, 남/여 독서실, 작은 도서관 등 교육 공간 그리고 키즈카페, 키즈스테이션 등 특화 커뮤니티 시설이 마련된다. 주차 공간을 지하화(근린생활시설 주차 제외)한 공원형 아파트로 설계되며, 단지의 106동 최상층에는 27층 입주민 전용 스카이카페가 조성된다.경춘선 남춘천역, 춘천역이 차량 10분대 거리이며, 이를 통해 서울 청량리역까지 1시간 대에 도달할 수 있다. 경춘로, 중앙고속도로, 서울양양고속도로 이용이 쉽고, 향후 용산에서 속초를 잇는 동서고속화철도(예정), 인천 송도와 여의도, 용산 등을 거치는 GTX-B노선 춘천 연장(예정) 등 사업 추진으로 편의성 향상이 예상된다.단지에서 도보로 만천초를 통학할 수 있으며 후평중, 봉의중을 비롯해 봉의고, 강원사대부설고가 단지 주변에 들어서 있다. 강원중, 강원고, 춘천여고 등 농어촌 특별전형 혜택 적용 학교와 유명 학원이 몰려 있는 후평동, 퇴계동, 석사동 학원가 접근도 수월하다. 대형마트와 병원, 관공서 이용이 쉽고 만천천과 소양강, 구봉산도 가깝다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’에 대한 자세한 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 단지의 입지 여건을 영상으로 확인할 수 있고, E-모델하우스를 통해 각 주택형을 자세히 살펴볼 수 있다.10월 31일(금)까지 견본주택 방문객을 대상으로 레이 차량을 증정하는 이벤트가 11월 1일(토) 진행될 예정이다. 레이 차량은 추첨 응모자 본인이 추첨 당일 견본주택을 방문해야 받을 수 있다.견본주택 춘천 온의동 온의골 교차로 일원에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com