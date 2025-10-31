서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 사진=뉴스1

코스피 지수가 4000선을 돌파하면서 국내 증권사들이 분기 기준 역대 최대 실적을 올리고 있다. 국내외 증시 호황으로 거래가 급증하며 위탁매매(브로커리지)와 자산관리(WM) 부문 모두 실적을 끌어 올린 것으로 보인다.30일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 3913억원, 당기순이익은 2831억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 108%, 84% 급증한 수치로 시장 전망치를 크레 웃돌았다.NH투자증권은 위탁자산 증가로 브로커리지 수수료가 1699억원에 달했고 펀드·랩 등 투자형 상품 판매가 확대되며 금융상뭎 수수료 수익도 359억 원으로 늘었다고 설명했다.키움증권도 호조세를 보였다. 3분기 매출 3조3699억원, 영업이익은 4089억원으로 각각 24.1%, 52.6% 증가했다. 순이익은 3224억원으로 전년 대비 52.3% 급등했다.이번 호실적의 배경에는 거래대금 폭증이 있다. 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파한 지난 27일 거래대금은 20조 원을 넘어섰고 30일에는 24조를 웃돌았다.시장에서는 다른 대형 증권사들도 실적 랠리에 합류할 것으로 예상하고 있다.미래에셋증권의 3분기 지배주주순이익은 3026억원으로 시장 컨센서를 5.9%웃돌 전망이다. 국내 주요 6개 증권사의 올해 합산 영업이익은 8조3500억원으로 추정돼 지난해 보다 약 20% 증가할 것으로 예상된다.증권사 호실적에 힘입어 증권주가도 고공행진 중이다. 올해 초 대비 주가 상승률은 NH투자증권 43.67%, 한국금융지주 151.20%, 키움증권 166.45%, 미래에셋증권 220% 이상을 기록했다.주요 증권사로 구성된 KRX증권지수는 연초 대비 120% 급등했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com