에싸 소파, 배우 추영우 브랜드 뮤즈로 발탁

프리미엄 소파 브랜드 에싸(ESSA)가 배우 추영우를 새로운 브랜드 뮤즈로 발탁하고 'The Next level up' 캠페인을 전개한다.대세 배우로 주목받는 추영우는 웹드라마 '유 메이크 미 댄스(You Make Me Dance)'로 데뷔한 이후 KBS '학교 2021', JTBC '옥씨부인전', 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', tvN '견우와 선녀' 등 다양한 작품에서 활약하며 맑고 단단한 이미지, 섬세한 연기력으로 사랑받고 있다. 특히 최근작 '견우와 선녀'에서는 1인 2역을 완벽히 소화하며 깊이 있는 연기 세계를 보여줬다. 그가 가진 새롭고 독보적인 존재감은 에싸가 선보이는 감각적인 디자인의 감도와 정확히 맞닿아 있다는 평가다.에싸는 최근 방오 기능성과 인장강도, 파열 강도를 최강으로 업그레이드한 신소재 기능성 패브릭 '크라비츠'를 런칭하는 등, 국내 리빙 분야에 미래 기술을 적용해온 브랜드다. 추영우 배우와 함께한 이번 캠페인은 에싸의 트렌디한 디자인과 소재 혁신을 인물의 감도로 표현한 프로젝트다. 화보는 페이튼, 킨슬러, 파비아, 티바트 등 에싸의 대표 소파와 추영우가 함께 하는 모습을 중심으로 진행됐다.'소년의 순수함에서 성숙한 자신감으로'라는 콘셉트 아래, 추영우의 변화하는 표정과 태도를 통해 브랜드가 말하는 트렌디한 라이프스타일을 시각적으로 풀어냈다. 추영우는 담백하고 세련된 이미지로 에싸가 추구하는 감각적이고 실용적인 리빙 스타일을 자연스럽게 완성해 메인 비주얼 공개와 동시에 뜨거운 반응을 이끌어 내고 있다.에싸는 '기능성 패브릭 소파'라는 새로운 시장을 개척하며, 창립 이래 불과 5년 만에 매출 1천억을 돌파하며 리딩 소파 브랜드로 자리매김했다. 특히 최근 새롭게 출시된 에싸의 초기능성 신소재 '크라비츠'는 강력한 인장강도와 파열강도가 특징으로 ▲마모강도 25만 회(Martindale 기준) 테스트를 통과했으며, ▲OEKO-TEX 클래스 1 인증, ▲99% 항균력, ▲강력한 이지클린 및 생활 발수 기능까지 갖춰 반려동물이나 신생아가 있는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있다. 에싸가 선보이는 프리미엄 가죽 컬렉션인 '프라우', '도블리스' 등도 가죽 소파 시장을 선도하며 사랑받고 있다.새로운 모델 발탁 기념 프로모션 혜택은 오는 11월 한달간 남양주, 일산, 양산에 위치한 대규모 직영 플래그십 스토어와 신세계, 현대, 롯데 백화점 등 전국 47개 에싸 백화점 매장, 에싸 브랜드 공식몰에서 동시에 만나볼 수 있으며, 더 자세한 내용은 에싸 공식몰을 통해 확인할 수 있다.