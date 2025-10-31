빌리언박스, ‘베이컨치즈·트러플머쉬룸·리치쉬림프 덤보’ 3종 신메뉴 출시

수제버거 브랜드 빌리언박스가 새로운 콘셉트의 ‘덤보 시리즈’ 3종을 출시하며 라인업을 확장했다. 이번 신메뉴는 ‘리치쉬림프 덤보’, ‘베이컨치즈 덤보’, ‘트러플머쉬룸 덤보’로 구성돼 있으며, 기존 슬라이더 제품보다 한층 커진 사이즈와 풍부한 식감으로 성인 남성 고객층까지 공략하는 것이 특징이다.빌리언박스는 그동안 손바닥 크기의 한입 버거 ‘슬라이더’ 시리즈로 여성과 아이들에게 꾸준한 인기를 얻어왔다. 먹기 편한사이즈의 간편함과 감각적인 패키징으로 주목받았던 슬라이더에 이어, 이번 덤보 시리즈는 보다 풍성한 한 끼 식사로 즐길 수 있는 콘셉트로 기획됐다.‘베이컨치즈 덤보’는 정통 아메리칸 버거의 감성을 살린 메뉴로, 두툼한 패티 위에 풍미 짙은 베이컨과 체다치즈를 더해 클래식한 맛의 정수를 구현했다. 트러플머쉬룸 덤보’는 깊은 풍미의 트러플 향과 부드러운 버섯이 어우러져 고급스러운 풍미를 자랑한다. ‘리치쉬림프 덤보’는 탱글하게 씹히는 새우살을 듬뿍 넣어 해산물의 풍미를 극대화한 메뉴다. 신선한 통새우와 크리미한 소스가 어우러져 입안 가득 통통한 식감을 전한다.이번 신제품은 메뉴 개발 단계부터 “누가 먹어도 한입 가득 만족할 수 있는 버거”를 목표로 했다. 재료 본연의 맛을 살리면서도 간결한 조합으로, 다양한 고객층이 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐다.빌리언박스 전승훈 대표는 “기존 슬라이더 시리즈가 간편하고 감각적인 한입 버거로 사랑받았다면, 덤보 시리즈는 큼직한 사이즈와 풍성한 재료 구성으로 성인 남성 고객층까지 포용할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 다양한 콘셉트의 메뉴를 통해 수제버거의 즐거움을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com