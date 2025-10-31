풍부한 배후수요 확보... ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 선임대 상업시설

부동산 시장 전반이 관망세를 이어가는 가운데, 선임대 상업시설이 안정적인 투자처로 주목받고 있다. 특히 동탄역 일대 핵심 입지에 들어선 ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 상업시설은 우수한 입지를 기반으로 준공 1년도 되지 않은 시점에 임차 계약을 대부분 마무리하며, 투자 안정성을 확보한 상가로 평가받고 있다.해당 상업시설은 총 531세대 아파트, 323실 오피스텔, 약 7만㎡ 규모의 프라임 오피스로 구성된 복합단지 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 내에 위치해 있으며, 오피스는 삼성SDI가 전 호실 입주를 완료한 상태다. 이에 따라 약 2천여 명 규모의 상주 근무자와 협력사 방문객 등 지속 유입되는 고정수요가 자연스럽게 상업시설과 연결되는 구조를 갖췄다.상업시설 내에는 메가박스 동탄역점, 롯데마트, 올리브영 등 주요 앵커테넌트를 포함해 국밥집, 파스타 전문점, 이자카야, 치킨 전문점, 양꼬치, 가챠샵, 미용실, 카페, 편의점 등 외식·생활 밀착형 점포들이 고르게 입점해 있다. 이를 통해 영화 관람, 장보기, 식사와 같은 생활형 소비 동선이 시설 내부에서 자연스럽게 형성되고 있다는 분석이다.특히 현재 분양 중인 호실은 임차가 완료된 상태에서 공급되는 ‘선임대 호실’로, 계약 즉시 임대수익을 실현할 수 있는 구조를 갖췄다.또한 분양 대상 점포는 입점 업체의 매출 활성화를 위한 온라인 마케팅 서비스가 제공되며, 전 호실 임차 완료(분양 대상 호실 기준)를 통해 투자자의 초기 리스크도 낮췄다.‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 GTX-A·SRT 동탄역 출입구 바로 앞에 위치한 초역세권 입지를 기반으로, 단지 내 상주 인구와 외부 유입을 모두 흡수할 수 있는 생활형 복합상업시설로 성장 중이다.홍보관은 화성시 오산동 일원에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com