홈 한경BUSINESS 두산테스나, CEO에 김윤건 대표이사 선임 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510316217b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.31 15:44 수정2025.10.31 15:44 안옥희 기자 김윤건 두산테스나 대표이사. 사진=두산두산테스나는 이사회를 통해 김윤건 대표이사(CFO)를 신임 CEO로 선임했다고 31일 밝혔다.김윤건 대표이사는 1991년 두산식품으로 입사한 이래 오비맥주, ㈜두산 등 두산그룹 주요계열사를 거치며 재무, 전략 부문 등에서 주요 역할을 맡아 왔으며, 2022년 두산테스나 대표이사(CFO)로 선임된 바 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 울산 뉴온시티, 서울로보틱스와 국내 최초 자율주행 도시 구현 추진 대책 이후 높아진 청약 당첨 확률…실수요자 유리해졌다[10·15대책 그 이후②] [속보] 李대통령 "엔비디아 韓투자 전폭지원···국민 모두 '골든벨'받길" [인사] 미래에셋생명 동탄·구리 상륙한 토허제 풍선효과, 어디까지 갈까[10·15대책 그 이후①]