서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 사진=연합뉴스

올해 한국 증시의 호황 속에서 가장 높은 수익을 거둔 투자층은 60대 이상 여성으로 나타났다.면 남성 투자자들은 전 연령대에서 영성보다 성과가 낮았고 특히 20대 남성은 수익률 꼴찌를 기록했다.31일 NH투자증권이 1∼9월 주식투자 데이터를 빅데이터로 분석한 결과 60대 이상 여성의 평균 수익률은 26.9%로 성별·연령별 모든 그룹 중 가장 높았다.이어 40대 여성(25.9%), 50대 여성(25.7%), 30대 여성(25.6%), 20대 여성(24.8%)이 차례로 상위권을 차지했다.남성 중에서는 60대 남성(23.3%)가 그나마 선전 했지만 전체 6위에 그쳤다. 50대 남성(21.1%), 40대(20.9%)가 그 뒤를 이었고 20대 남성은 19.0%로 최하위였다.NH투자증권은 수익률 상위권인 40∼60대 여성에 관해 우량종목에 집중하고 단기적 흐름에 흔들리지 않고 꾸준히 투자하는 성향이 강했다고 설명했다.반면 남성투자자들은 잦은 종목 교체로 상승장을 따라잡지 못했고 시장 하락에 베팅을 하는 인버스 상품을 많이 매수해 손실이 컸던 것으로 나타났다.실제 고객의 주식 회전율(매수·매도 빈도 지표) 집계 결과를 보면 60대 이상 남성이 211.5%로 가장 높았고, 이후 2∼5위도 모두 남성들이 차지했다.전체 남성의 평균 회전융(181.4%)은 여성 (85.7%)의 두배 이상이었다.NH투자증권 관계자는 “중년 여성들은 뉴스 등을 통해 확인한 정보에 따라 1등 종목을 택하는 경우가 많았고 담당 PB(프라이빗뱅커) 등과 상담해 투자 결정을 내리면 시장의 작은 변동에 크게 반응하지 않고 종목을 길게 가져갔다”고 설명했다.한편 이번 분석은 잔액 10만 원 이상 실제 국내 주식 거래가 있는 활성 계좌 224만여개를 대상으로 진행했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com