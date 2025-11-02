인하대역 수자인 로이센트 견본주택 집객사진

(주)BS한양이 인천 미추홀구 용현학익지구에 선보이는 '인하대역 수자인 로이센트'가 31일(금) 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.이 단지는 약 1만4천여 세대 규모의 대규모 주거타운을 형성하고 있는 용현학익지구 내에서도 최중심 입지가 돋보인다. 특히 수인분당선 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 인천용학초, 용현중, 인항고 등 초·중·고교를 모두 도보로 통학할 수 있는 교육환경을 갖췄다.교통 환경 개선 기대감도 크다. 인근 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통 예정이며, 월곶-판교선(2029년 예정)의 개통도 예정돼 있다. 그리고 현재 추진 중인 GTX-B 청학역까지 개통되면 서울 및 수도권 주요 지역으로의 접근성이 개선될 전망이다.가격 경쟁력도 돋보인다. 단지의 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1,935만 원으로, 전용 84㎡ 기준 6억 원대로 책정됐다. 이는 주변에서 최근 전매가 해제된 단지들의 동일 타입 분양권의 시세가 7억원대에 형성되어 있는 것과 비교하면 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 여기에 인천시는 최근 ‘10.15 부동산 대책’의 규제 대상에서 제외된 지역으로, 청약 및 대출 부담이 적다.이처럼 수요자들의 이목이 집중되고 있는 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층 규모, 6개 동, 총 1,199세대로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 전용 84~101㎡, 959세대다.청약 일정은 11월 4일(화) 특별공급을 시작으로, 11월 5일(수) 1순위, 11월 6일(목) 2순위 청약을 받는다. 이후 11월 12일(수) 당첨자를 발표하며, 정당계약은 11월 24일(월)부터 26일(수)까지 3일간 진행된다.1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 인천광역시 및 수도권(서울, 경기) 거주자라면, 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 전매제한은 1년이며, 재당첨 제한과 거주의무 기간은 없다.인하대역 수자인 로이센트의 자세한 정보는 견본주택 방문과 전화문의 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동 현장에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com