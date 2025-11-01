엽기떡볶이, 11월 11일 ‘전국민 엽떡데이’ 진행... 9,900원 한정 판매

엽기떡볶이가 오는 11일부터 14일까지 브랜드 데이 행사인 ‘전국민 엽떡데이’를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에서는 엽기떡볶이의 대표 메뉴 엽기떡볶이·엽기오뎅·엽기반반을 9,900원에 즐길 수 있다.이번 이벤트는 엽떡 앱 회원 누구나 참여할 수 있으며, 엽기떡볶이·엽기오뎅·엽기반반 엽기메뉴 3종을 대상으로 진행된다. 할인은 선착순 11만 명(결제 승인 기준)에게 적용되며, 11월 11일 당일 엽떡앱 쿠폰함에 자동 발급되는 쿠폰을 통해 이용할 수 있다.참여 방법은 엽떡앱에서 엽기메뉴를 담은 뒤 결제 단계에서 쿠폰함을 열어 선착순 11만명 엽떡 9,900원 쿠폰을 선택하면 된다.‘전국민 엽떡데이’는 지난해 처음 진행된 브랜드 행사로, 당시 4일간 예정된 이벤트가 단 2일 만에 조기 종료될 정도로 큰 관심을 받았다. 특히 엽떡앱의 접속자 수가 급격히 늘며, 앱 다운로드 및 서버 지연 등의 현상이 발생하기도 했다.엽떡은 자사 앱을 중심으로 다양한 혜택을 제공하고 있다. 현재 엽떡앱에서는 배달·포장 주문 시 3,000원 할인, 홀 주문 시 2,000원 할인 등 상시 할인 이벤트가 운영 중이다. 또한 결제 금액의 2% 포인트 적립이 가능하며, CJ ONE 포인트 제휴를 통해 포인트 적립 및 사용도 지원한다.엽기떡볶이 관계자는 “전국민 엽떡데이는 많은 고객이 부담 없이 엽떡을 즐길 수 있도록 마련한 연간 최대 규모의 행사”라며 “앞으로도 다양한 형태의 고객 참여 이벤트를 이어갈 계획”이라고 전했다.엽기떡볶이는 매년 11월 11일을 공식 브랜드 데이로 지정하고, 고객 참여형 이벤트로 정례화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com