엽기떡볶이, 11월 11일 ‘전국민 엽떡데이’ 진행... 9,900원 한정 판매

이번 이벤트는 엽떡 앱 회원 누구나 참여할 수 있으며, 엽기떡볶이·엽기오뎅·엽기반반 엽기메뉴 3종을 대상으로 진행된다. 할인은 선착순 11만 명(결제 승인 기준)에게 적용되며, 11월 11일 당일 엽떡앱 쿠폰함에 자동 발급되는 쿠폰을 통해 이용할 수 있다.
참여 방법은 엽떡앱에서 엽기메뉴를 담은 뒤 결제 단계에서 쿠폰함을 열어 선착순 11만명 엽떡 9,900원 쿠폰을 선택하면 된다.
‘전국민 엽떡데이’는 지난해 처음 진행된 브랜드 행사로, 당시 4일간 예정된 이벤트가 단 2일 만에 조기 종료될 정도로 큰 관심을 받았다. 특히 엽떡앱의 접속자 수가 급격히 늘며, 앱 다운로드 및 서버 지연 등의 현상이 발생하기도 했다.
엽떡은 자사 앱을 중심으로 다양한 혜택을 제공하고 있다. 현재 엽떡앱에서는 배달·포장 주문 시 3,000원 할인, 홀 주문 시 2,000원 할인 등 상시 할인 이벤트가 운영 중이다. 또한 결제 금액의 2% 포인트 적립이 가능하며, CJ ONE 포인트 제휴를 통해 포인트 적립 및 사용도 지원한다.
엽기떡볶이 관계자는 “전국민 엽떡데이는 많은 고객이 부담 없이 엽떡을 즐길 수 있도록 마련한 연간 최대 규모의 행사”라며 “앞으로도 다양한 형태의 고객 참여 이벤트를 이어갈 계획”이라고 전했다.
엽기떡볶이는 매년 11월 11일을 공식 브랜드 데이로 지정하고, 고객 참여형 이벤트로 정례화할 계획이다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지