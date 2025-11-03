[독서 포럼] CEO 요즘 관심사는 2026 트렌드...조직도 시장도 달라진다

마스터마인드협회 11월 독서 포럼, '트렌드 코리아 2026' 주제로 성료
100여 명 CEO 2026 달라질 트렌드에 열띤 토론도 이어져
강연은 '트렌드 코리아 2026' 저자이자 트렌드코리아컴퍼니 대표인 전미영 교수가 맡아 진행했다. 전 교수는 "10대 소비 트렌드 키워드 모두가 인공지능(AI)과 깊게 연결된 것이 특징"이라며 "2026년은 AI 영향력이 경제·사회 전반에 압도적으로 확대되는 변곡점이 될 것"이라고 말했다. 김난도 서울대학교 교수가 2008년부터 이어 온 트렌드 전망의 2026년 키워드는 'HORSE POWER'를 슬로건으로 하고 있다. 이는 H: Human-in-the-Loop (휴먼 인더 루프), O: Oh, my feelings! The Feelconomy (필코노미), R: Results on Demand: Zero-click (제로 클릭), S: Self-Directed Preparation: Ready-core (레디코어), E: Efficient Organizations through AI Transformation (AX 조직), P: Pixelated Life (픽셀라이프), O: Observant Consumers: Price Decoding (프라이스 디코딩), W: Widen your Health Intelligence (건강지능 HQ), E: Everyone Is an Island: the 1.5 Households (1.5가구), R: Returning to the Fundamentals (근본이즘) 등 10가지 트렌드의 영문 첫 알파벳을 조합한 것이다.
AI가 도처에서 활용되고 AX 본격화로 소비와 건강 관리 등 일상 전반에 영향을 미치며 이는 오히려 인간 경험의 중요성을 부각하고 초개인화된 사회 현상을 촉발하게 된다는 말로 요약할 수 있다.
한편 포럼 이후 이명종 마스터마인드협회장은 “마스터마인드 독서포럼은 단순한 독서 모임을 넘어, 책을 ‘행동으로 연결하는’ 리더들의 성장 플랫폼”이라며 “총동문회와 함께한 이번 포럼은 대한민국 각 분야 리더들이 지혜와 경험을 나누는 진정한 마스터마인드의 장이다”고 소감을 밝혔다. CEO들의 뜨거운 열기를 바탕으로 마스터마인드협회 조찬 독서 포럼은 2026년에 서울·부산·대구 등지에서 동시에 개최될 예정이다. 한 번 등록으로 세 도시 모든 강연을 자유롭게 들을 수 있는 통합 시스템도 도입한다.
이선정 기자 sligh1@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지