SK네트웍스가 미디어렙 사업자인 인크로스 인수로 사업 포트폴리오를 다각화한다.SK네트웍스는 지난 30일 이사회를 열고 SK스퀘어가 보유 중인 '인크로스' 주식 463만1251주(36.06%)를 392억원에 매수하기로 의결하고 주식 양수도 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.인크로스는 광고 운영 전반을 지원하는 국내 3대 미디어렙사 중 하나로 디스플레이 광고(DA), 검색광고(SA), T딜(T deal)을 비롯한 커머스렙 등 고객이 원하는 다양한 상품을 제공할 수 있다는 강점을 보유한 기업이다.SK네트웍스는 자사의 AI 및 데이터 관리 역량을 활용해 인크로스의 AI 트랜스포메이션(AX)을 이끌 수 있다는 점에 착안해 이번 지분 인수를 결정했다.또한 SK네트웍스는 자사가 SK인텔릭스, SK스피드메이트, 워커힐, 민팃 등 다수의 B2C 사업을 보유하고 있어 인크로스가 지닌 광고·커머스 역량과 사업 경쟁력이 결합해 소비자 접점에서 새로운 가치를 창출할 수 있다고 설명했다.온라인 광고시장이 연평균 5% 이상 성장할 것으로 전망되는 상황 속에서 소비자 데이터를 기반으로 한 퍼포먼스, 동영상, 숏폼 등 다양한 영역에서의 가치 확장이 가능하다는 분석이다.SK네트웍스는 이사회 의결에 이어 SK스퀘어 등과 남은 절차를 원활히 진행할 예정이며, 인크로스의 안정적인 사업구조 바탕의 현금 창출력을 지속 강화해 회사의 재무건전성을 제고하는 동시에 국내 광고시장의 선도사업자로 육성해나갈 계획이다.SK네트웍스 관계자는 “인크로스 사업경쟁력의 원천인 방대한 소비자 데이터와 SK네트웍스가 보유한 AI 활용역량 및 데이터 관리 기술을 연계해 사업 인수 시너지를 창출하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com