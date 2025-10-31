포스코의 서울 강남구 대치동 사옥. 사진=연합뉴스

포스코홀딩스가 도널드 트럼프 행정부의 철강 고율 관세 부담을 극복하기 위해 미국 최대 철강사 중 한 곳인 클리블랜드 클리프스에 조단위 규모의 대형 투자를 단행해 '동업자 수준' 지분을 확보하는 방안을 적극적으로 검토하는 것으로 전해졌다.클리블랜드 클리프스는 30일(현지 시간) 자사 홈페이지에 올린 성명을 통해 지난달 17일 17일(현지 시간) 포스코와 전략적 파트너십 양해각서(MOU)를 맺었다고 밝혔다.클리블랜드 클리프스는 "이번 파트너십을 통해 포스코는 미국 내 기존 고객 기반을 확대하는 동시에 자사 제품이 미국의 무역 및 원산지 요건을 충족할 수 있게 보장하게 된다"고 덧붙였다.최종 계약은 올해 4분기나 내년 1분기 발표되고 거래는 내년 중 마무리될 것으로 예상했다.셀소 곤살베스 최고재무책임자(CFO)는 "우리는 포스코를 가족으로 맞이해 양사의 자원과 강점을 결합해 새로운 시너지를 창출하기를 기대한다"고 말했다.이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 "이번 파트너십을 통해 미국 내 우리의 현 고객에게 미국산 철강을 공급하고, 미국에서 그동안 쌓아온 신뢰 관계를 유지하기를 기대한다"고 했다.클리블랜드 클리프스는 이번 성명에서 전략적 협력의 구체적 내용을 더는 자세히 공개하지 않았다.이번 발표는 클리블랜드 클리프스 측에서만 나왔고, 포스코홀딩스 측은 이와 관련해 별도의 공식 발표를 하지는 않았다.철강 업계에 따르면 포스코홀딩스는 클리블랜드 클리프스의 지분을 상당 부분 인수해 전략적 협력 관계를 구축하고, 이를 바탕으로 현지 생산 물량을 곧장 확보해 미국 시장에 공급하는 방안을 검토 중이다.앞서 포스코홀딩스는 미국의 고율 관세 대응 대책의 일환으로 현대제철과 공동으로 루이지애나주에 제철소를 설립하기로 했다.자동차 강판에 특화한 이 제철소는 연간 270만톤 생산 규모를 갖출 예정이지만 2029년부터 상업 생산이 가능하다.이와 달리 포스코홀딩스가 클리블랜드 클리프스 전략 투자를 통해 현지 생산 물량을 확보하면 곧바로 관세의 영향 없이 미국 시장에 유통할 물량을 확보할 수 있게 된다.30일 종가를 기준으로 클리블랜드 클리프스의 시가총액은 약 60억달러(약 8조6000억원)이다.포스코홀딩스는 전략 투자 차원에서 최소 20% 이상의 지분을 인수하는 방안을 검토 중이라는 관측이 나온다. 이 경우 투자금은 현 시가 수준에서 1조7000억원이 필요하게 된다.업계에서는 이 같은 포스코홀딩스의 검토 방향이 US스틸 지분 인수를 통해 미국 관세 영향 최소화에 나선 일본제철의 사례만큼의 전략적 의미가 있는 것으로 보고 있다.오하이오주 클리블랜드에 본사가 있는 클리블랜드 클리프스는 고부가 동차 강판 상품이 주력인 곳으로 US스틸과 더불어 미국 최대 규모의 철강사 중 한 곳이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com