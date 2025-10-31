LG화학 친환경 바이오 오일 공장 건설 현장. 사진=LG화학

LG화학이 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 6797억원으로 전년 동기보다 38.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 31일 공시했다.매출은 11조1962억원으로 전년 동기 대비 11.3% 감소했다. 순이익은 4473억원으로 55.8% 줄었다.사업별로 보면 석유화학부문은 매출 4조 4609억원, 영업이익 291억원을 기록했다. 미국 관세 영향 및 전방산업 수요 둔화로 전분기 대비 매출이 감소했으나 원료가 하락에 따른 스프레드 개선과 비용 절감 노력 등으로 흑자 전환했다.첨단소재부문은 매출 8382억원, 영업이익 73억원을 기록했다. 미국 전기차 구매 보조금 종료에 따른 고객사의 보수적인 재고 운영으로 전지재료 출하가 감소했으나 전자소재 및 엔지니어링소재의 고부가 제품 매출과 수익성은 견조했다.생명과학부문은 매출 3746억원, 영업이익 1006억원을 기록했다. 희귀비만치료제라이선스아웃 잔여 계약금 수취로 매출과 영업이익이 증가했다.배터리 자회사 LG에너지솔루션은 매출 5조 6998억원, 영업이익 6013억원을 기록했다. 미국 전기차 구매 보조금 종료 등 전기차 수요 약세가 지속됐지만 북미 ESS 및 소형전지 신제품 출하량 증가와 전사의 비용 절감 노력 등으로 손익이 개선됐다.자회사 팜한농은 매출 1015억원, 영업손실 200억원을 기록했다. 해외 고객 재고 조정에 따라 전년대비 매출이 감소했다.차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 "글로벌 수요 부진에 따른 어려운 경영 환경이 지속되겠지만, 고부가·고수익 중심의 사업 포트폴리오 전환을 가속화하고 미래 신규 사업 발굴과 운영 최적화 활동 등을 통해 어려운 시기를 극복해 나갈 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com