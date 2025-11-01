1일 관련 업계에 따르면 지난 30일 오후 7시 30분 젠슨 황 CEO와 이 회장, 정 회장은 서울 강남구 삼성동 한 치킨집에서 회동했다.
이날 이 회장은 흰색 긴팔 티셔츠에 가벼운 재킷을 걸쳤다. 이 재킷은 삼성물산 패션 부문 갤럭시의 프리미엄 라인인 란스미어에서 출시한 인조 스웨이드 블루종으로 확인됐다.
이 회장은 애쉬 컬러를 착용했다. 삼성물산 패션 부문 공식 온라인몰인 SSF샵에서 정가 89만원에서 6% 할인된 83만6600원에 판매되고 있는데 현재는 모두 품절된 상태다.
이 회장은 지난해 2월 아랍에미리트(UAE) 아부다비 출장에서도 란스미어 제품을 착용한 바 있다. 2022년 베트남 출장 때는 빈폴골프 패딩 조끼를 착용했는데, 이 제품들은 이 회장이 착용한 사진이 공개된 이후 완판되기도 했다.
정 회장이 착용한 조끼는 이탈리아 명품 브랜드인 브루넬로 쿠치넬리의 구스다운 제품이다.
정 회장이 착용한 제품은 신세계인터내셔날이 운영하는 국내 브루넬로 쿠치넬리 공식 홈페이지에 올라와 있지 않지는 않다. 이 브랜드의 구스다운 조끼 가격은 300만~500만원 선에서 판매 중이다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
