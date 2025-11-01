젠슨황 엔비디아 최고경영자가 10월 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 강남구 깐부치킨에서 치킨 회동 중 시민들에게 인사를 건네고 있다. 사진=한국경제신문

"세계 최고 수준의 기업이다."젠슨 황 엔비디아 CEO는 10월 31일 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 이같이 치켜세웠다. 특히 삼성전자가 엔비디아의 로봇칩을 도맡아 생산한다고 언급하기도 했다.젠슨 황 CEO는 이날 경주 예술의전당 원화홀에서 열린 기자간담회에서 그래픽처리장치(GPU) 제조와 관련해 "삼성전자도 필요하고 SK하이닉스도 필요하다"며 "두 기업 모두 뛰어난 기술력을 갖고 있고, 세계 최고 수준의 기업"이라고 전했다.또 "한 회사(SK하이닉스)는 매우 집중돼 있고 다른 회사(삼성전자)는 훨씬 더 다양하다"며 "집중에도 장점이 있고 다양성에도 장점이 있으며, 우리는 두 회사 모두 성공적으로 협력하고 있다"고 설명했다.내년 양산 예정인 신형 GPU와 관련해선 "내년 하반기 루빈을 출시할 것을 확신한다"며 "현재 실리콘이 확보돼 있고, 시스템도 갖춰져 있어 생산 준비를 하고 있다"고 전했다.로보틱스 분야의 확장에 대해서도 언급했다.황 CEO는 기자간담회 직전 2025 APEC CEO 서밋에서 특별연설을 통해 "로봇이 인간과 함께 구동하고, 로봇이 로봇을 조작하고, 물건을 생산하는 것, 이것이 바로 AI의 미래"라며 "기술 기업들과 손잡고 로보틱한 공장들을 만들려 한다"고 말했다.특히 "한국은 소프트웨어 제조와 AI 역량이 있다"며 "전 세계적으로 AI에 반드시 필요한 소프트웨어와 제조 역량 등 핵심 기술을 가진 나라가 몇이나 되겠느냐"고 평가하기도 했다.황 CEO는 "저희는 한국의 AI 생태계를 구축할 것"이라며 "이제 한국은 AI 주권국가, AI 프런티어가 될 것"이라고 강조했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com