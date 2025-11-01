홈 한경BUSINESS [속보] 10월 반도체 수출 25.4%↑···'역대 최대 10월' 157.3억 달러 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511017185b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.01 09:11 수정2025.11.01 09:11 강홍민 기자 한경DB10월 반도체 수출 25.4%↑···'역대 최대 10월' 157.3억 달러강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]이재명 대통령 "AI 이니셔티브 제안" (주)명륜당 명륜진사갈비, ‘헌혈 캠페인’으로 나눔 문화 확산 무슨 징조일까…비트코인, 7년 만에 첫 10월 월간 '하락' 갤럭시코퍼레이션, APEC 정상 만찬에 '유일 엔터테크 기업'으로 참석 엽기떡볶이, 11월 11일 ‘전국민 엽떡데이’ 진행... 9,900원 한정 판매