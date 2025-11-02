연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 방송제작 현장에서 일하는 근로자들의 노동권을 위한 정책을 추진하겠다고 밝힌 가운데, 방송작가 5명 중 4명은 고용 불안에 시달리는 것으로 드러났다.또 5명 중 1명은 제작 중단 등을 이유로 계약기간 중 해고를 경험하기도 했다.2일 한국콘텐츠진흥원의 '2024년 방송제작 노동환경 실태조사'에 따르면, 작년 방송제작인력의 일주일 평균 노동시간은 49.9시간이었다.연출·제작을 하는 프로듀서(PD)는 주 56시간을 일했고, 방송작가는 주 52.6시간 근무했다. 현장미술은 주 50.5시간, 현장기술은 주 46.3시간 등이 평균 노동시간이었다.방송제작 환경 특성상 몰아서 일하는 경우가 많아 방송제작인력들은 최대 연속 노동시간이 길었다.방송제작인력의 업무 투입부터 마감 시까지 퇴근 없이 근무하는 최대 연속 노동시간 평균은 19.7시간으로 나타났다. PD는 평균 28.6시간, 작가는 평균 23.4시간 퇴근도 못 하고 일했다고 답했다.구두계약을 경험했다는 응답은 34.4%에 달했다. 근로계약서 작성이 업계 일반화 됐음에도 불구하고 여전히 방송제작 현장에서는 구두계약이 남아 있는 것으로 드러났다.특히 프리랜서나 파견직이 많은 방송작가(41.0%)와 현장기술 직군(46.0%)에서 구두계약이 만연했다.서면계약을 하더라도 3분의 1은 프리랜서 계약이었다. 서면계약 형태로는 근로계약이 39.1%였고, 그다음이 프리랜서 계약(34.2%)이었다. 하도급(10.2%)과 용역(2.9%)으로 서면계약을 맺는 경우도 있었다.계약기간 중에 해고 경험이 있다는 방송제작인력은 9.2%였다. 방송작가가 19.9%로 가장 많았고, PD도 15.9%로 뒤를 이었다.시청률 문제 등으로 방송 프로그램이 조기종영되면 중간에 계약이 해지되고, 예산 부족을 이유로 인원이 감축되면서 해고 통보를 받았다고 한다.2023년 기준 방송제작인력의 연봉은 세전으로 평균 4311만원이었다.노동부는 이재명 정부의 노동 1호 입법으로 일하는 모든 사람의 권리 보장을 위한 '일터 권리보장 기본법' 제정을 이르면 내년 상반기 추진한다는 계획이다. '일터 권리보장 기본법'은 근로기준법의 사각지대에 있는 특수형태근로종사자(특고), 플랫폼·프리랜서 노동자 등을 보호하는 법이다.노동부는 권리 밖 노동자들에 대한 재정 지원 확대를 위해 내년 예산에 4025억원을 편성했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com