이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라만찬에서 건배하고 있다.(연합뉴스)

시진핑 중국 국가주석은 1일 정상회담을 기념해 이재명 대통령에게 중국 브랜드인 샤오미 스마트폰과 문방사우 세트를 선물했다. 이 대통령은 평소 바둑 마니아로 알려진 시 주석에 바둑판을 선물했다.이 대통령과 시 주석은 이날 오후 경주에서 열린 정상회담을 마치고 선물을 주고받는 친교 시간을 가졌다.이 대통령이 먼저 본비자나무로 제작된 바둑판과 조각 받침대, 나전칠기 자개원형쟁반을 선물로 건넸다.시 주석은 바둑판을 만져보며 "정교하게 만들었다. 아주 좋다. 감사하다"고 말했다. 이 대통령과 시 주석 모두 바둑 애호가로 알려졌다.이 대통령은 시 주석의 부인 펑리위안 여사를 위해서는 은 손잡이 탕관과 은잔 세트, LG에서 만든 영양크림과 아이크림을 준비했다.시 주석은 화장품을 보며 "여성용이냐"고 농담을 건넸고 이 대통령이 웃음을 터뜨리기도 했다.중국 측에서는 이 대통령에게 샤오미 스마트폰 2대를 선물로 증정하면서 "디스플레이는 한국 제품"이라고 소개했다.이 대통령이 스마트폰을 두드려보며 "통신보안은 되냐"고 묻자 좌중에 웃음이 터졌고, 시 주석도 웃으며 "뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해보라"고 응수했다. 백도어는 악성코드의 일종으로 보안 시스템을 피해 접근할 수 있는 우회로를 뜻한다.이밖에 시 주석은 이 대통령에게 옥으로 만든 벼루·붓 등 문방사우 세트를, 이 대통령의 부인 김혜경 여사를 위해서는 펑리위안 여사가 준비한 중국 찻잔 세트를 선물했다.이 대통령은 "너무 귀한 선물 감사하다"며 "감사하다, 셰셰"라고 화답했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com