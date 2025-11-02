홈 한경BUSINESS [부고] 강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511028264b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.02 11:45 수정2025.11.02 11:45 안옥희 기자 ▲ 강유중(향년 85세)씨 별세, 강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상 = 1일, 부산시민장례식장 301호, 발인 3일, 장지 부산 영락공원.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]송언석 "한중회담 빈수레 외교…서해구조물 등 현안 해결 못 해" 비규제 인천 아파트 ‘인하대역 수자인 로이센트’ 견본주택 개관 HD현대·지멘스, 스마트 기술로 美 조선업 재건 속도 높인다 한화오션 中 제재 풀리나…"조선·해운 보복조치 철회" 미중 팩트시트 공개 시진핑, 李대통령 아이크림 선물에 "여성용이냐" 농담 건네기도