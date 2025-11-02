사진=한국경제신문

서울과 경기 일부 지역을 대상으로 한 10·15 부동산 대책 시행 이후 아파트 매수 심리가 2개월여 만에 꺾인 것으로 나타났다.2일 연합뉴스에 따르면 10월 넷째주(10월 27일) 기준 서울 아파트 매매수급지수는 지난 주 105.4에서 2.2p 내린 103.2를 기록해 지난 8월 18일 이후 처음으로 하락 전환했다.매매수급지수는 수요와 공급 비중을 점수화한 지표로, 100 미만은 공급 우위, 100 초과는 수요 우위를 뜻한다. 6월까지 가파르게 상승한 서울 매매수급지수는 6·27 대출규제 대책 이후 잠시 하락했으나 9월과 10월 두 달간 반등세를 보였다. 그러다 10·15 대책이 규제지역 확대(16일)와 토지거래허가구역 지정(20일)을 포함 여러 규제가 적용되면서 9주 만에 처음으로 하락세에 접어들었다.이번 대책에 따라 규제지역 내 무주택자와 조건 있는 1주택자의 주택담보대출비율(LTV)은 70%에서 40%로 줄어들었고, 15억원 초과 주택 대상 주담대 한도도 2억~4억원으로 낮아졌다. 토지거래허가구역 지정으로 2년 실거주 의무가 부과되면서 갭투자도 어렵게 됐다.매수심리 감소는 강북권역에서 더 뚜렷했다. 강북권 매매수급지수는 104.8에서 101.6으로 3.2p 하락한 반면 강남권은 106.0에서 104.7로 1.3p 하락했다특히 도심권(종로·중구·용산)은 115.0에서 109.3으로 5.7p 떨어졌고, 서북권(마포 포함)은 107.7에서 104.9로 2.8p 낮아졌다. 동북권은 101.8에서 99.0으로 수요 우위에서 공급 우위로 전환됐다.전문가들은 강북권의 높은 대출 의존도와 실수요 비중이 강남 대비 커서 대출 규제 영향이 크게 작용한 것으로 분석한다.아울러 토지거래허가구역 지정에 따른 갭투자 제한으로 매물도 줄고 있다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트 매매 물량은 10·15 대책 발표일인 지난달 15일 7만4,044건에서 10월 27일에는 6만3,178건으로 1만326건(13.9%) 감소했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com