이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주시 소노캄 그랜드볼룸에서 한중 국빈만찬에 앞서 선물을 교환하고 있다. (대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.11.2/뉴스1

시진핑 중국 국가주석이 한중정상회담을 기념해 이재명 대통령에게 선물한 스마트폰은 카메라 기능으로 주목받은 샤오미 15 울트라로 확인됐다.2일 통신업계에 따르면 시 주석이 전날 문방사우 세트와 함께 샤오미 15 울트라 2대를 이 대통령에게 전달했다. 이 제품은 중국 1위 스마트폰 제조사 샤오미가 지난 3월 국내 출시한 모델로 카메라 브랜드 라이카와 협업해 고성능 촬영 기능을 앞세운 것이 특징이다.샤오미 15 울트라는 14㎜ 초광각, 23㎜ 1인치 메인, 70㎜ 망원, 100㎜ 초망원 렌즈 등 네 개의 렌즈를 탑재했다. 특히 100㎜ 초망원 카메라는 인센서 줌 기술로 최대 200㎜까지 확대 촬영이 가능하다.소니LYT-900 이미지 센서와 라이카 주미룩스 광학 렌즈를 적용해 스마트폰과 디지털 카메라의 경계를 허물었다는 평가를 받았다.또한 ‘포토그래피 키트 레전드 에디션’을 장착하면 스마트폰을 전문 카메라처럼 사용할 수 있다. 16GB 메모리와 512GB 저장용량을 갖춘 단일 모델의 국내 출시가는 169만9000원이다.중국 측 관계자는 한중정상회담 종료 후 양국 정상 간 친교 시간에 선물을 공개하면서 “작년에 생산된 샤오미의 최신형 스마트폰으로, 스마트폰 안의 디스플레이는 한국의 LG 제품”이라고 디지털 제품 제조에서 한중 기업 간 협력을 강조하기도 했다.최신 모델인 샤오미 17 프리미엄이 아닌 전 세대(15 울트라)를 선택한 것도 한국산 부품이 포함된 점을 고려한 결과라는 분석이 나온다.한편 스마트폰을 선물 받은 이 대통령이 스마트폰을 두드려보며 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석은 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해보라”고 응수한 것으로 전해졌다.중국 디지털 제품에 데이터를 탈취하거나 원격 조작할 수 있는 기능이 감춰져 있다는 ‘백도어’ 의혹을 양 정상이 무겁지 않은 분위기에서 ‘티키타카’ 소재로 삼아 할 말을 다 하는 모습이 중계되며 세간의 관심을 끌었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com