젠슨황 엔비디아 최고경영자가 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 강남구 깐부치킨에서 치킨 회동 중 치즈스틱을 시민들에게 내밀고 있다. 사진=한국경제신문

한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장이 '치킨 회동'을 가진 깐부치킨이 수혜를 톡톡히 누리고 있다.2일 깐부치킨에 따르면 깐부치킨 1호점인 경기 용인시 수지구 '깐부치킨 성복점'은 1일과 2일 주말 이틀 간 임시 휴업을 결정했다.성복점은 "예상보다 많은 주문으로 인해 원활한 서비스를 제공하기 위해 1일 토요일부터 2일 일요일까지 잠시 휴업하게 됐다"고 매장 안내문을 통해 공지했다.앞서 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 지난달 30일 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 캐주얼한 복장으로 '치킨 회동'을 했다.15년 만에 한국을 찾은 황 CEO는 이 자리에서 "저는 치킨도 정말 좋아하고 맥주도 좋아한다"며 "깐부는 완벽한 자리"라고 했다.'단짝'의 뜻을 가진 깐부를 통해 엔비디아와 삼성전자, 현대차의 '밀착 협력' 메시지를 던진 것이라는 분석이 나온다.실제로 전날 오후 9시 기준 쿠팡이츠 실시간 인기 검색어 1위는 깐부치킨, 2위는 치킨이었다.서울 중구의 한 깐부치킨 점주 역시 "매장 손님이 많아 앉을 자리가 없다"며 "배달까지는 감당할 수 없는 상황"이라고 전했다.깐부치킨은 상장사가 아니지만, 온라인에선 “깐부치킨 주식 어디서 사나?”란 글이 올라오기도 했다.한편 회동 장소로 깐부치킨을 고른 건 엔비디아코리아다. 일각에선 ‘이름’ 때문이란 추측이 나온다. 깐부는 친한 친구를 뜻한다.김정우 기자 enyou@hankyung.com