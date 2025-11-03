전용 84㎡ 24가구 일반분양…토허제 미적용으로 전매제한·실거주 의무 없어

해링턴 플레이스 서초 투시도.

서울시 서초구 서초동에 ‘해링턴 플레이스 서초’가 공급 중이다.단지는 서초동 1622번지 일원 가로주택정비사업으로 조성되며 지하 3층~지상 7층, 3개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 69가구 규모이다. 일반분양 물량은 전용 84㎡ 24가구가 나온다.최근 10.15대책으로 인해 서울 전 지역이 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 묶인 가운데, 해링턴 플레이스 서초는 일반분양 물량이 30가구 미만에 불과해 투기과열지구 규제를 적용받지 않는다.이에 따라 전매제한이 없으며, 실거주 의무도 없다. 청약통장 보유 여부나 주택소유와 상관없이 계약이 가능하다.해링턴 플레이스 서초는 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 남부터미널역을 도보로 이용 가능한 더블 역세권 단지이다. 인근 남부순환로, 서초중앙로, 반포대로를 통해 도심으로 이동하기 편리하다.서울교대부설초, 서초중, 서울고, 서초고, 상문고, 서울교대 등이 인접해 있고 대치동 학원가도 인근에 위치한다. 신세계백화점, 국제전자센터, 롯데마트, 롯데백화점 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의 전당, 서울성모병원, 강남 세브란스병원, 한전아트센터 등도 가까이 자리하고 있다.해링턴 플레이스 서초 주변으로는 다양한 개발호재가 있다. 서울남부터미널 일대 활성화가 본격 추진될 전망이다. 지난 1월 21일 서울시는 국가종합전자조달시스템인 ‘나라장터’에 ‘남부터미널 일대 활성화 통합구상 및 실행방안 마련 용역’을 게시해 이달 말 계약을 마치고 연말까지 결과를 도출할 계획이다. 이번 용역은 남부터미널을 중심으로 반경 1km 이내의 시설과 지하공간을 대상으로 한다.옛 국군정보사사령부 부지에는 ‘서리풀 복합개발’ 사업이 진행되고 있다. 이곳에는 업무복합단지와 미술관, 박물관, 공연장 등이 들어설 예정으며 오는 2030년 준공을 목표로 한다.잠원IC부터 한남대교 남단까지 ‘경부간선도로 지하화 사업(양재~한남)’도 추진되고 있다. 이를 통해 1970년 경부간선도로 최초 개통 이후 50년간 단절됐던 강남도심 내 동서 지역이 연결되면 도시공간이 재편될 것으로 기대된다. 지상부에는 보행이 가능한 친환경 복합문화공간이 들어설 전망이다.이 같은 호재를 품은 해링턴 플레이스 서초는 ‘래미안 트리니원’(3.3㎡당 8484만원), ‘아크로 드 서초’(3.3㎡당 7814만 원)에 비해 합리적인 분양가격을 책정할 것으로 알려졌다.분양 관계자는 “해링턴 플레이스 서초는 강남3구인 서초구 최중심 입지에 들어서는데다 수요자들이 선호하는 교통, 교육, 생활 인프라를 모두 갖춰 분양을 기다려왔던 분들이 많은 것으로 안다”라며 “정부의 연이은 부동산 관련 대책을 비껴간 단지로 실거주 수요뿐만 아니라 투자수요도 몰릴 것으로 예상된다”고 강조했다.해링턴 플레이스 서초 일반분양에 대한 상세한 정보는 홈페이지와 대표번호를 통해 확인할 수 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com