반려동물과 함께 도심 속 삶을 누리다…’VL르웨스트’ 입주 시작

작년 말 기준 국민 10명 중 3명이 반려동물을 키우는 것으로 나타났다. 최근 몇 년간 반려동물 관련 산업이 빠르게 성장하면서, 향후 소비 패턴 변화는 물론 주거 선택에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.KB경영연구소가 발간한 ‘2025 한국 반려동물 보고서’에 따르면, 2024년 말 기준 국내 반려동물 양육 가구는 약 591만 가구로, 전년 대비 6만 가구 증가했다. 또한, 반려인을 포함한 양육 인구는 1546만 명이며, 이는 전체 인구의 29.9%를 차지한다.반려동물 관련 소비도 꾸준한 증가세를 보이고 있다. KB국민카드에 따르면, 2024년 반려동물 업종 이용 고객 수는 2021년 대비 39%, 이용 금액은 30% 늘었다. 특히 60대 이상의 증가율이 가장 두드러져, 같은 기간 소비 금액이 60% 이상 급증한 것으로 나타났다. 은퇴 이후 여유가 늘어난 시니어들이 반려동물 양육에 적극 나서는 것으로 분석된다.시니어 세대는 자녀의 독립이나 배우자의 부재, 은퇴 등으로 사회적 교류가 줄어들면서 외로움을 경험할 가능성이 높다. 이때 반려동물은 단순한 애완동물을 넘어, 일상의 활력을 더하고 정서적 공백을 채워주는 ‘또 하나의 가족’이 되어준다. 실제로 반려동물과의 교감은 정서적 안정감 향상, 규칙적인 생활습관 유지, 우울감 완화 등에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.설문에서도 이러한 효과가 확인됐다. 반려동물 양육이 가져다준 긍정적 효과로는 ‘삶의 만족도 및 행복감 제고’(63.3%)가 가장 높았고, 이어서 ‘외로움 감소’(57.5%), ‘가족 관계 개선’(51.6%), ‘우울증 감소’(39.7%), ‘스트레스 감소 및 대처 능력 향상’(37.5%), ‘신체 활동 증가로 인한 건강 증진’(24.8%), ‘불안감 감소’(22.0%) 순으로 나타났다.이에 따라 반려동물 동반 입주가 가능한 시니어 주택에 대한 수요도 커지고 있다. ‘노인주거상품의 현황과 개발전략’ 보고서에 따르면, 시니어주택 입주의향이 있는 55~79세 가구주 및 배우자 307명을 대상으로 한 조사에서 반려동물 동반 입주 희망 비율이 66.7%로, 비동반 희망(33.3%)의 두 배에 달했다. 또한 입주 시 반려동물 동반이 제한된다면 입주를 포기하겠다는 응답도 63.3%로 나타나, 반려동물 관련 서비스에 대한 높은 수요를 확인할 수 있었다.서울 마곡에 들어선 하이엔드 시니어 레지던스 ‘VL르웨스트’는 반려동물과 동반 입주가 가능하며, 임대 분양 당시 큰 호응을 얻었다.VL르웨스트는 지하 6층~지상 15층, 4개 동 전용면적 51~149㎡ 총 810실의 국내 최대규모로 조성되며, 시니어 세대의 생활 특성을 반영해 독립성을 강화한 원룸원베스(one room-one bath) 구조를 선보였다. 신체 및 안전을 고려해 전 세대 미닫이문 및 무단차 설계, 세대 내 순환형 구조, 비상콜 시스템과 동작 감지 센서 등을 도입해 안전한 주거 환경을 구현했다.커뮤니티 시설로는 북라운지, 평생교육관, IT교육실, 노래방, 퍼팅 라운지, 스크린 골프 등 취미 활동 공간이 마련되며, 스파, 메디컬케어존, 멀티테라피케어, 오픈가든, 레스토랑, 피트니스, 사우나 등 사교와 휴식을 위한 공간도 조성된다. 바리스타, 가드닝, 베이킹 등 개인 및 그룹 강좌도 준비 중이다.식사는 호텔 셰프가 관리하는 F&B 서비스를 통해 제공하며, 입주민의 연령과 건강 상태를 고려한 맞춤형 식단은 물론, 생일상, 특식, 연회용 메뉴까지 체계적으로 준비된다. 예약 대행, 비즈니스 업무 지원, 택배 보관, 리셉션, 하우스키핑 등 일상 전반에 걸쳐 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스도 제공된다.주변에 풍부한 생활 인프라도 갖춰져 있다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역이 도보권에 있는 트리플 역세권 입지를 자랑한다. 특히 단지 내 지하 보행통로가 지하철역과 직접 연결되어 있어, 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있다. 차량을 이용해 서울 주요 도심 및 수도권으로 이동도 쉽다. 김포공항 접근성도 뛰어나 국내외를 아우르는 편리한 교통환경을 누릴 수 있다.마곡 마이스 복합단지 내 상업시설을 쉽게 이용할 수 있으며, 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 위치했다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 편리하다. 1,300석 규모의 대극장인 LG아트센터를 비롯해 스페이스K서울 미술관 등도 가까워 문화생활도 영위할 수 있다.또한 50만4,000㎡(축구장 약 70배) 규모의 보타닉공원과 지하 보행통로로 연결돼 있어 집 앞 정원처럼 이용할 수 있으며, 이곳에는 서울식물원도 있다. 여기에 더해 이화의료원과의 협약을 통해 인근에 위치한 이대서울병원에서 의료 연계 서비스를 받을 수 있다. 단지 내에 보바스의원도 운영해 개인 맞춤형 건강관리도 제공받는다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com