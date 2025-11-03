TCL, 쿠가세 참여·브랜드 데이 통해 고객 감사 프로모션 혜택 제공

글로벌 가전 브랜드 TCL이 쿠팡 최대 가전 디지털 세일인 ‘쿠가세’ 참여와 ‘TCL 브랜드 데이’를 연이어 실시한다고 밝혔다.TCL이 참여한 ‘쿠가세’는 쿠팡의 가전·디지털 카테고리 연중 최대 할인 행사로, 11월 9일까지 진행된다. TCL은 이번 행사를 통해 프리미엄 QD 미니 LED TV인 ‘Q8C’, ‘Q7C’, ‘Q6C’와 합리적인 가격의 ‘T8C’를 특별 할인 가격으로 선보인다. 특히 85인치 대형 모델인 ‘85Q8C’는 혜택가로 만나볼 수 있다.TCL 브랜드데이는 11월 5일 단 하루 진행된다. 쿠팡 라이브 방송을 통해 ‘Q8C’ 모델을 실시간으로 소개할 예정이며, 방송 중 제품을 구매하는 고객에게는 5만 원 상당의 상품권 증정 혜택을 제공한다. 또한 85인치 대화면을 자랑하는 ‘85T8C’는 브랜드데이 특가로 구매할 수 있다.‘Q8C’는 최대 3,840개의 정밀 로컬디밍존으로 색재현율 97%를 구현하며, HDR 최대 5000니트의 밝기를 지원한다. ‘Q7C’는 뱅앤올룹슨의 하이엔드 오디오를 탑재해 강력하고 몰입감 넘치는 사운드 경험을 제공한다. ‘Q6C’는 최대 가변 주사율(VRR)이 144Hz에 달해 빠른 응답 속도와 부드러운 화면 전환이 중요한 게이밍 환경에 최적화된 제품이며, ‘T8C’는 합리적인 가격으로 대형 인치를 경험할 수 있다.TCL 관계자는 “쿠가세와 브랜드데이를 통해 TCL의 다양한 프리미엄 TV 라인업을 보다 많은 소비자에게 합리적인 가격으로 선보이게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 고객과의 접점을 넓히고 감사를 전하며, 소비자 만족도 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com