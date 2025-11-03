에이치피오 덴프스X카카오프렌즈 올리브영 단독세트 출시

건강기능식품 전문기업 에이치피오의 덴프스가 카카오프렌즈와 협업한 올리브영 단독 기획세트를 선보이며 11월 올리브영 ‘올영픽(P!ck)’에 선정됐다.덴프스는 올해 1월부터 11월까지 총 6차례 연속으로 올영픽에 이름을 올리며 꾸준한 소비자 신뢰와 판매 성과를 이어가고 있다. 특히 ‘덴마크 유산균이야기’와 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’은 2023년 올리브영 입점 이후 누적 판매량 28만 개를 돌파, 전월 대비 월평균 판매량이 33% 증가하는 등 건강기능식품 부문에서 성장세를 보이고 있다.대표 제품인 ‘덴마크 유산균이야기’는 2023년 올리브영 첫 입점 이후 현재까지 누적 판매량 28만 개를 기록했으며, 여성 특화 제품인 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’은 2025년 3분기 누계 기준 판매매출이 전년 동기 대비 972% 증가하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다.이번 11월 올영픽에는 덴프스 브랜드 최초의 캐릭터 협업 기획세트인 ‘덴프스 X 카카오프렌즈’ 올리브영 단독 세트를 선보인다. 대표 제품 2종을 중심으로 구성된 이번 세트는 카카오프렌즈 인기 캐릭터 ‘라이언’과 ‘춘식이’가 적용된 패키지에 키링이 증정된다.덴프스 관계자는 “올리브영에서 6회 연속 올영픽에 선정된 것은 프리미엄 품질과 소비자 신뢰가 만들어낸 성과”라며, “카카오프렌즈와의 협업을 통해 덴프스 제품을 보다 친근하게 경험할 수 있도록 기획했다. 앞으로도 즐겁고 지속 가능한 건강 관리 문화를 제안하겠다”고 말했다.한편, 덴프스는 최근 구강 내 유해균 억제와 유익균 보충을 돕는 신개념 구강 유산균 ‘덴마크 유산균이야기 덴티’를 올리브영 1,000여 개 입점, 제품 포트폴리오 확장에도 박차를 가하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com