10월 31일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다 이날 코스피는 전장보다 20.61포인트(0.50%) 오른 4,107.50에 장을 마치며 종가 기준 역대 처음으로 4,100선을 넘어섰다. 코스닥지수는 전장보다 9.56포인트(1.07%) 오른 900.42에 거래를 마쳤다. 사진=한국경제신문 문경덕 기자

코스피가 3일 4200선을 돌파하며 또 한번 사상 최고치를 새로 썼다.반도체와 전기전자 등 대형 기술주가 증시를 이끌며 외국인 매도세에도 불구하고 지수는 4221선에서 거래를 마쳤다.이날 코스피는 전 거래일보다 114.37포인트(2.78%) 오른 4221.87에 마감했다.시가총액 상위 종목 가운데 SK하이닉스(10.91%)가 급등하며 지수를 견인했고, 삼성전자(3.35%), 삼성전자우(2.84%), HD현대중공업(1.17%), 두산에너빌리티(0.90%) 등도 상승 마감했다.LG에너지솔루션(0.53%), 현대차(0.52%) 역시 강보합권을 유지했다.투자자별로는 외국인이 순매도를 기록했지만, 개인과 기관의 순매수세가 이를 흡수했다.장 초반부터 이어진 개인 매수세가 지수 상승을 견인했으며, 장 후반 한때 4221.92까지 오르며 1년 최고치를 다시 경신했다.특히 SK하이닉스의 급등은 엔비디아와의 차세대 AI 반도체 협력 확대 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한해 “삼성전자가 필요하고, SK하이닉스도 필요하다”며 협력을 강조한 점도 호재로 작용했다.엔비디아는 지난달 31일 정부를 비롯해 삼성전자와 SK그룹, 현대차그룹, 네이버클라우드 등 국내 4개 기업에 총 26만 장의 그래픽처리장치(GPU)를 공급한다는 내용을 발표했다.이에 증권가는 양사에 대한 목표주가를 계속해서 상향 조정하고 있다. SK하이닉스는 증권사들이 앞다퉈 목표주가를 올리고 있는 가운데 SK증권은 기존 48만원에서 100만원으로 상향 조정했다.한동희 SK증권 애널리스트는 목표주가 변경에 대해 “2026년 영업이익 전망치의 35% 상향(56조원→76조원)과 밸류에이션(평가가치) 방법을 P/E(주가수익비율)로 변경했기 때문”이라고 설명했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com