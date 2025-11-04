르엘 어퍼하우스, 1.6조 수서환승센터·신세계 수서점 수혜

서울 서초구 헌인마을 일대에 들어서는 222세대 규모의 ‘르엘 어퍼하우스’가 서울 동남권 최대 개발사업인 수서역 복합환승센터 및 신세계백화점 개발의 직접 수혜지로 주목받고 있다.헌인마을은 인릉산, 구룡산, 대모산 자락의 숲을 끼고 있어 자연 친화적인 주거 환경의 본질적인 가치를 갖추는 동시에, 수서역 복합개발로 대표되는 서울 도시계획의 미래 가치까지 품은 입지를 완성하게 됐다.헌인마을은 서울에서 보기 드문 도심 속 자연의 완충지대이다. 이곳에 위치한 르엘 어퍼하우스는 총 5만 6천 평의 숲에 단 222세대만을 배치한 초저밀도 단지로, 자연 숲을 단지 내부로 끌어들이는 설계를 통해 ‘숲세권’을 넘어서 '도시에서의 숲속 안식처'라는 새로운 유형의 하이엔드 라이프를 제시한다.르엘 어퍼하우스가 최근 더욱 주목받고 있는 이유는 ‘고요한 숲속 안식처’를 완성함과 동시에, 단지 인근 수서역 복합환승센터 개발사업이라는 거대한 미래 성장 엔진을 장착했기 때문이다. 서울 강남구 수서동 일대 10만 2,208㎡ 부지에서 추진 중인 이 사업은 총사업비 약 1조 6천억 원이 투입되는 서울 동남권 최대 규모 복합개발 프로젝트다.개발 규모는 지하 8층~지상 26층, 연면적 54만㎡에 이르며, SRT, GTX-A, 지하철 3호선, 수인분당선, 수서-광주선(예정)이 하나의 허브로 통합되는 5개 노선 환승 체계가 완성되면서, 수서역 일대는 ‘서울시내 교통 허브이자 동남권 거점형 복합단지’로 성장할 전망이다.신세계백화점 수서역점, 제2의 강남점으로 2027~2029년 개점 예정, 최고급 인프라의 완성더불어 복합환승센터 부지 내에는 신세계백화점 수서역점이 들어설 예정이다. 신세계는 약 1조 2천억 원 규모로 참여해, 영업면적 8만 3,000㎡ 규모의 매머드급 점포를 2029년 개점을 목표로 조성하고 있다. 이는 신세계 강남점(8만 6,500㎡)에 이어 수도권 내 두 번째로 큰 규모로, GTX·SRT 이용객과 위례·강남 수요를 모두 흡수하여 수도권 동남부를 대표하는 ‘교통 허브와 유통, 문화가 결합된 새로운 형태의 도심형 랜드마크’가 될 전망이다.또한, 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기 분당·과천 등 12개 지역이 토지거래허가구역으로 지정됐지만, 르엘 어퍼하우스는 규제 대상에서 제외돼 규제를 받지 않는다.헌인마을은 자연과 도시가 조화롭게 공존하는 드문 입지로, 르엘 어퍼하우스는 강남 동남권 개발축의 핵심 권역 안에 자리한 프리미엄 주거지다. 단지 주변으로 거대한 규모의 프라이빗한 자연환경을 품고, 수서역 환승센터 및 신세계백화점 복합개발지와 불과 약 10분 거리에 위치한다.르엘 어퍼하우스의 브랜드 철학은 지난 16일 오픈한 '카펠라 더 클럽'에서 먼저 만날 수 있다. 한남동에 위치한 이 공간은 르엘 어퍼하우스 및 카펠라 레지던스 서울 계약자를 위한 전용 멤버십 커뮤니티로 운영되며, 하이엔드 주거의 감도와 브랜드 철학을 동시에 체험할 수 있는 프라이빗 라운지로 구성됐다.또한 단지 현장에는 공정과 조경을 직접 확인할 수 있는 현장 전망대, 한강 뚝섬공원에는 브랜드 철학과 '숲의 가치'를 감각적으로 표현한 ‘르엘 어퍼하우스 갤러리’가 운영 중이다. 두 공간 모두 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com