사진=한경DB

국내 과학기술 인재의 해외 이탈이 심화 되고 있다. 특히 20~30대 젊은 이공계 인력 10명 중 7명이 열악한 연구환경과 낮은 보상체계를 이유로 해외 이직을 희망하는 것으로 나타났다.3일 한국은행이 발표한 ‘BOK 이슈노트: 이공계 인력의 해외 유출 결정요인과 정책적 대응 방향’ 에 따르면 국내 근무 중인 이공계 인력의 42.9%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있었다. 젊은 연구자층(20~30세대)에서는 이 비율이 70%에 달했다.미국에서 근무하는 한국인 이공계 박사는 2010년 약 9000명에서 2021년 1만 8000명으로 두 배 늘었다.링크드인(LinkedIn) 데이터 분석에서도 2015년 이후 바이오와 ICT 분야를 중심으로 인재 유출이 확대됐으며 국내 주요 5개 이공계 대학 출신이 전체 순 유출의 47.5%를 차지한 것으로 나타났다.해외 이직을 고려하는 가장 큰 이유는 금전적 요인(66.7%)이었다. 국내 인력의 절반 이상이 연봉 수준에 ‘불만족’을 표시한 반면 해외 근무 인력은 20% 미만이었다.특히 바이오·제약·의료기기, 전기 전자·반도체, IT·소프트웨어·통신 분야에서 불만이 높았다. 일부 고연봉 산업에서도 석·박사급 인력은 “성과에 비해 보상이 충분하지 않다"”고 답했다.보고서는 해외 이직의 원인을 단순히 급여 문제로 한정할 수 없다고 분석했다. 응답자들은 연구 생태계와 네트워크(61.1%), 기회 보장(48.8%) 등 비금전적 요인에서도 높은 불만을 드러냈다.국내 근무자들은 특히 ‘연구 환경’과 ‘근무여건’에서 해외와 큰 격차를 체감한다고 응답했다.응답자의 81%는 이공계 인력의 해외 유출이 ‘심각하다’고 평가했다. 가장 시급한 과제로 ‘연구 환경 개선’(39.4%)이 ‘과감한 금전 보상’(28.8%)보다 더 중요하게 꼽았다.전문가들은 정부가 최고 수준 인재에 대한 직접적이고 과감한 지원을 강화하고 민간에서도 성과 기반 인센티브가 작동할 수 있는 제도적 여건을 마련해야 한다고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com