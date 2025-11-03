테슬라 ESS 메가팩. 사진=테슬라

삼성SDI가 미국 테슬라에 수조원대 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급을 추진 중이다.3일 업계에 따르면 삼성SDI는 테슬라와 ESS용 배터리 납품을 논의 중이다. 북미에서 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 투자 확대로 ESS 수요가 늘고 있는 만큼 테슬라가 삼성SDI에 배터리 공급을 요청한 것으로 전해졌다.삼성SDI는 최소 3년 동안 매년 10GWh 안팎의 배터리를 공급하기로 한 것으로 전해진다. 업계는 연 1조~1조5000억원에 달하는 규모로 추정하고 있다.삼성SDI는 미국 완성차 회사 스텔란티스와 인디애나주에 세운 합작 리튬·인산철(LFP) 배터리 공장 라인 일부를 ESS용으로 전환해 현지에서 납품하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.앞서 테슬라는 지난 7월 LG에너지솔루션과도 6조원 규모 ESS 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다. 테슬라는 북미에서 ESS 사업을 전개하고 있다.업계는 삼성SDI가 테슬라 생태계에 들어간 것과 관련해 향후 전기차와 휴머노이드, 우주선 등으로 협력범위가 확대될 수 있다고 보고 있다.일각에선 테슬라의 품질 테스트를 통과한 만큼 다른 ESS 사업자를 고객으로 맞이할 가능성도 높아졌다는 평가가 나온다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com