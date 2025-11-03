연합뉴스

10월 마지막 주 정당 지지도 조사에서 더불어민주당이 45.4%, 국민의힘은 37.9%로 나타났다.여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 30일~31일 전국 유권자 1004명을 대상으로 실시한 10월 5주차 주간집계 결과에 따르면, 민주당은 전주 대비 1.3%p, 국민의힘 0.6%p 각각 상승했다.민주당은 △광주·전라(15.6%p↑) △대전·세종·충청(8.3%p↑) △대구·경북(3.8%p↑) 등에서 상승했고, △여성 △40대 △20대 △농림어업 △가정주부 등 생활층에서 지지율이 확대됐다.반면, 국민의힘은 △인천·경기 △부산·울산·경남 △TK에서 상승했고, △남성 △20·30대 △보수층 결집이 나타났다. 서울·충청·호남에서는 하락했다.이밖에 개혁신당 2.8%(0.7%p↓), 조국혁신당 1.8%(1.5%p↓), 진보당 1.3%(0.2%p↓), 기타 정당 2.0%(0.1%p↑), 무당층 8.8%(0.3%p↑)로 집계됐다.한편, 이번 정당 지지도 조사 응답률은 4.1%, 표본오차는 ±3.1%p다. 무선(100%) RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com