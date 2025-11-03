문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 25일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 4.27 판문점선언 7주년 기념식에 참석해 박수를 치고 있다. 2025.04.25 강은구 기자

경찰이 무혐의로 종결했던 문재인 전 대통령 부인 김정숙 여사의 ‘옷값 의혹’이 다시 수사선상에 올랐다.3일 검찰에 따르면 서울중앙지검은 지난달 29일 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 국고 손실 등 혐의와 관련해 서울경찰청에 재수사를 요청했다.검찰은 “사건 기록을 검토한 결과 재수사의 필요성이 있다고 판단했다”고 밝혔다.앞서 서울청 반부패수사대는 김 여사가 의상 구입 시 ‘관봉권’을 사용한 사실을 확인했으나 이를 특수활동비로 단정할 증거가 부족하다고 보고 지난 7월 무혐의 처분을 내린 바 있다.김 여사는 문 전 대통령 재임 당시 의료 구매에 청와대 특활비를 사용했다는 의혹으로 2022년 3월 시민단체 서민민생대책위원회로 부터 고발당했다.당시 청와대는 “대통령 배우자로서 의류 구입 목적으로 특활비 등 국가 예산을 편성해 사용한 적이 없다”며 “사비로 부담했다”고 반박했다.한편 형사소송법에 따르면 경찰이 무혐의로 결정한 사건이라도 고소인이 이의를 제기하면 검찰이 사건을 넘겨 받는다. 검찰은 불송치 결정이 부당하다고 판단될 경우 경찰에 재수사를 지시할 수 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com